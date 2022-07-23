Отправлено: - 18:15

Послушай меня Куаныш, профессионального опытного холостяка со стажем и двумя детьми. А то я чет смотрю ты приуныл совсем. Поверь мне девчата прыгают ещё как, на разведаных мужчин и пофиг что есть алименты. Они с радостью готовы выйти замуж я только вот не хочу)) А ты Куаныш " Молодец" Что оплачиваешь ипотеку, в будущем там будет жить чужой мужик с твоей бывшей. А ты на улице . А новую ипотеку для себя уже не потянешь так как возрост и здоровье будет не то. Возможно и поэтому у тебя шас проблемы с девчатами, потому как на сегодня извини, но ты бомж. Увы.