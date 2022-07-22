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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 303 из 303«1...301302303
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:48
#4531
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Цитата:
ACROS:
Она наверное родом из Чимкента или Жамбула - там много солнца.

Наверняка из рода капкарашка?
:-o
Или таки Тургайская?
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:51
#4532
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Цитата:
111:
Как и Обама, их Родина Кения..

Согласно источникам, Обама родился на Гавайях, иностранцы, как Шварценеггер, не могут стать президентом. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:56
#4533
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Цитата:
Эл-починно:
Согласно источникам, Обама родился на Гавайях,

Не знал, вроде как говорили семья в Кении и еще что то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:58
#4534
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Цитата:
111:
Не знал, вроде как говорили семья в Кении и еще что то..

Одно другого не исключает. Тут главное место рождения. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 00:01
#4535
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Цитата:
Эл-починно:
Тут главное место рождения

Интересно, как он туда добрался с Африки..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 00:04
#4536
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Цитата:
111:
Интересно, как он туда добрался с Африки..

ну сам уж забей в Googel-плиз

//Родился в городе Гонолулу, штат Гавайи. Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//
//Отец — Барак Хусейн Обама — старший (1936—1982) — кениец, сын знахаря из народа луо. Миссионерская школа оплатила ему учёбу в Найроби и отправила для изучения курса эконометрики в Университет Гавайев в Маноа,//
//Мать — Стэнли Энн Данхэм (1942—1995) — родилась на военной базе в Канзасе в семье американцев-христиан, но позже стала агностиком. Она — в основном английского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения; по линии её матери, Мадлен Ли Пэйн, у Барака Обамы есть также предки-чероки. Сама фамилия Данэм принадлежит к американской аристократии и происходит от первопоселенца Ричарда Синглетери и его сына Джонатана (1639/40—1724), который по не вполне ясным причинам сменил фамилию на Данэм (семейная легенда возводит его к владельцам замка Данэм в Шотландии, которого якобы в младенчестве преступным путём лишили наследства родственники//

[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 00:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 01:50
#4537
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Цитата:
Эл-починно:
Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//

А...
Так он все таки не кениец по рождению?
Хех..
Вот этого то я и не знал, хотя раннее вроде читал как будто кениец..
Там наверное наши казахи руководят..
Уж они то могут настрочить что нужно для несмышленных..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:38
#4538
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Сегодня субботник, надо раскидать кучу, вышли в 3 часа..
Пока выспались..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:39
#4539
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Пока раскидывал один..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:40
#4540
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Первый помощник конечно же Амирка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:44
#4541
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Вон Амирка таскает ведерком до той стоянки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:45
#4542
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Пришли еще помощники..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:48
#4543
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Моя то тоже помогает.
Любимому мужу..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:50
#4544
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Закидываем эту стоянку..
Мда, с народом конечно слабовато .
Посмотрим кто завтра выйдет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:53
#4545
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Ну и заключительно..
Растаскали всю машину, а это несколько тонн чернозема .
За два часа всего лишь..

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Страница 303 из 303«1...301302303
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