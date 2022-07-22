Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:48
Цитата:
Наверняка из рода капкарашка?
Или таки Тургайская?
ACROS:
Она наверное родом из Чимкента или Жамбула - там много солнца.
Она наверное родом из Чимкента или Жамбула - там много солнца.
Наверняка из рода капкарашка?
Или таки Тургайская?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:51
Цитата:
Согласно источникам, Обама родился на Гавайях, иностранцы, как Шварценеггер, не могут стать президентом.
111:
Как и Обама, их Родина Кения..
Как и Обама, их Родина Кения..
Согласно источникам, Обама родился на Гавайях, иностранцы, как Шварценеггер, не могут стать президентом.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:56
Цитата:
Не знал, вроде как говорили семья в Кении и еще что то..
Эл-починно:
Согласно источникам, Обама родился на Гавайях,
Согласно источникам, Обама родился на Гавайях,
Не знал, вроде как говорили семья в Кении и еще что то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.07.22 - 23:58
Цитата:
Одно другого не исключает. Тут главное место рождения.
111:
Не знал, вроде как говорили семья в Кении и еще что то..
Не знал, вроде как говорили семья в Кении и еще что то..
Одно другого не исключает. Тут главное место рождения.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 00:01
Цитата:
Интересно, как он туда добрался с Африки..
Эл-починно:
Тут главное место рождения
Тут главное место рождения
Интересно, как он туда добрался с Африки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 00:04
Цитата:
ну сам уж забей в Googel-плиз
//Родился в городе Гонолулу, штат Гавайи. Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//
//Отец — Барак Хусейн Обама — старший (1936—1982) — кениец, сын знахаря из народа луо. Миссионерская школа оплатила ему учёбу в Найроби и отправила для изучения курса эконометрики в Университет Гавайев в Маноа,//
//Мать — Стэнли Энн Данхэм (1942—1995) — родилась на военной базе в Канзасе в семье американцев-христиан, но позже стала агностиком. Она — в основном английского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения; по линии её матери, Мадлен Ли Пэйн, у Барака Обамы есть также предки-чероки. Сама фамилия Данэм принадлежит к американской аристократии и происходит от первопоселенца Ричарда Синглетери и его сына Джонатана (1639/40—1724), который по не вполне ясным причинам сменил фамилию на Данэм (семейная легенда возводит его к владельцам замка Данэм в Шотландии, которого якобы в младенчестве преступным путём лишили наследства родственники//
[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 00:11]
111:
Интересно, как он туда добрался с Африки..
Интересно, как он туда добрался с Африки..
ну сам уж забей в Googel-плиз
//Родился в городе Гонолулу, штат Гавайи. Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//
//Отец — Барак Хусейн Обама — старший (1936—1982) — кениец, сын знахаря из народа луо. Миссионерская школа оплатила ему учёбу в Найроби и отправила для изучения курса эконометрики в Университет Гавайев в Маноа,//
//Мать — Стэнли Энн Данхэм (1942—1995) — родилась на военной базе в Канзасе в семье американцев-христиан, но позже стала агностиком. Она — в основном английского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения; по линии её матери, Мадлен Ли Пэйн, у Барака Обамы есть также предки-чероки. Сама фамилия Данэм принадлежит к американской аристократии и происходит от первопоселенца Ричарда Синглетери и его сына Джонатана (1639/40—1724), который по не вполне ясным причинам сменил фамилию на Данэм (семейная легенда возводит его к владельцам замка Данэм в Шотландии, которого якобы в младенчестве преступным путём лишили наследства родственники//
[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 00:11]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 01:50
Цитата:
А...
Так он все таки не кениец по рождению?
Хех..
Вот этого то я и не знал, хотя раннее вроде читал как будто кениец..
Там наверное наши казахи руководят..
Уж они то могут настрочить что нужно для несмышленных..
Эл-починно:
Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//
Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//
А...
Так он все таки не кениец по рождению?
Хех..
Вот этого то я и не знал, хотя раннее вроде читал как будто кениец..
Там наверное наши казахи руководят..
Уж они то могут настрочить что нужно для несмышленных..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:39
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:40
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:45
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:48
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:50
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.07.22 - 17:53
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: таноми52
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать