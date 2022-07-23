Отправлено: - 16:10

111:

ты же все равно ее потом зарежешь

111:

Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.

Цитата:Цитата:Ну и чего тут думать - //Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"//Вот вам и факты.