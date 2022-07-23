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≡ Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44742
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
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"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
#1
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Главное измена.
И именно жены..
Только из за нее можно оставить детей, чтобы там и кто не говорил..
Смешные истории..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25180
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:42
#2
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Цитата:
111:
Только из за нее можно оставить детей

Детей, нельзя - оставлять. Ни в каком,
случае... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:20
#3
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Цитата:
drakon:
Детей, нельзя - оставлять. Ни в каком, случае...

Ну на совсем нельзя, но если измена, ты же все равно ее потом зарежешь, в состоянии аффекта и возможно перед детьми..
Так что лучше уж обезопасить и себя и всех членов семьи от этого..
Постараться уйти, ну может даже совсем из жизни..
Вплоть до этого..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:23
#4
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У моей кухарки двое братьев так ушли.
По одному точно была измена, по второму братишке, там не доказано, но люди деревенские донесли какие то подробности с того места, где жена гуляла под новый год.
Второго января и повесился.
Дети и там и там остались да, сиротами, но виноваты жены.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:26
#5
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Третий ее брат просто ушел.
Алименты платит, живет с другой.
Вешаться не стал, но там такая женщина, из за нее и вешаться не стоит..
Такая страшненькая и курит как паровоз.
А дети трое у нее, красивые, их жалко..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:28
#6
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И были бы ее братья какими то тюфяками..
Здоровые от природы, накачанные, сильные..
А вот что наши бабы делают с мужиками..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:32
#7
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Как то у наших женщин даже есть поговорки, типа таких, что если ты в жизни не разбила сердце ни одному мужику, и не обманула никого, жизнь ты прожила зря..
Вот так и издеваются над нашим братом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:41
#8
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У меня бывшая..
Сходила в кабак без меня и нажралась как свинья..
Что она там делала?
Конечно изменяла.
Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.
Расстались.
Потом, помирились, это она уже жила с другим.
Я ей пельмени все покупал, она варить не могла ему, жаловалась что надо что то делать и тд..
Потом ее у меня застукали ее родичи, так и опять расстались..
Прикольно было..
Сейчас по моему у них двое девочек..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:45
#9
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Но везде измены..
Просто так не уходят..
У нас как правило это измены женщин.
Как то вспоминаешь что в детстве и молодости кого то любил, чистой совестью и душой.
А потом спустя года узнаешь какой она была и не с одним встречалась...
Точно так же и в любом возрасте..
Баб не остановить только любовью, даже к детям, достатком..
Им нужно часто что то еще..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5423
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 14:52
#10
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Вы там с кухаркой поаккуратнее, наплюет на ваше блюдо и занесете вы бактерию прямо в утробу и будете постоянно думать про неё, а потом и жениться придется. Смотрел как то передачу по Рен-ТВ, оказывается микроорганизмы могут управлять своим хозяином, например есть кошачая зараза токсоплазмоза называется, ею заражены все кошатники...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:55
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
например есть кошачая зараза токсоплазмоза называется, ею заражены все кошатники

Наша кошка давно сдохла.
Мы года два уже без кошки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16045
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:55
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
, а потом и жениться придется

Мы же расписаны.
Или на других придется?
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
197
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 14:59
#13
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Цитата:
111:
Но везде измены.. Просто так не уходят.. У нас как правило это измены женщин.

От хорошего мужа женщина гулять не станет. Я вообще редко слышу чтобы женщина изменяла, в основном мужчины.

Цитата:
111:
У моей кухарки

И эта уйдёт, надоест, что её кухаркой называют.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
399
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 15:17
#14
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Цитата:
сайлау курманов:
ею заражены все кошатники...

Источник инвазии — различные виды (свыше 180) домашних и диких млекопитающих (кошки, собаки, кролики; хищники, травоядные, грызуны).
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