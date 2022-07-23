Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"

Отправлено: - 14:41

У меня бывшая..

Сходила в кабак без меня и нажралась как свинья..

Что она там делала?

Конечно изменяла.

Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.

Расстались.

Потом, помирились, это она уже жила с другим.

Я ей пельмени все покупал, она варить не могла ему, жаловалась что надо что то делать и тд..

Потом ее у меня застукали ее родичи, так и опять расстались..

Прикольно было..

Сейчас по моему у них двое девочек..