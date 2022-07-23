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Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44742
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.
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Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
Главное измена.
И именно жены..
Только из за нее можно оставить детей, чтобы там и кто не говорил..
Смешные истории..
И именно жены..
Только из за нее можно оставить детей, чтобы там и кто не говорил..
Смешные истории..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25180
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:42
Цитата:
Детей, нельзя - оставлять. Ни в каком,
случае...
111:
Только из за нее можно оставить детей
Только из за нее можно оставить детей
Детей, нельзя - оставлять. Ни в каком,
случае...
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:20
Цитата:
Ну на совсем нельзя, но если измена, ты же все равно ее потом зарежешь, в состоянии аффекта и возможно перед детьми..
Так что лучше уж обезопасить и себя и всех членов семьи от этого..
Постараться уйти, ну может даже совсем из жизни..
Вплоть до этого..
drakon:
Детей, нельзя - оставлять. Ни в каком, случае...
Детей, нельзя - оставлять. Ни в каком, случае...
Ну на совсем нельзя, но если измена, ты же все равно ее потом зарежешь, в состоянии аффекта и возможно перед детьми..
Так что лучше уж обезопасить и себя и всех членов семьи от этого..
Постараться уйти, ну может даже совсем из жизни..
Вплоть до этого..
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:23
У моей кухарки двое братьев так ушли.
По одному точно была измена, по второму братишке, там не доказано, но люди деревенские донесли какие то подробности с того места, где жена гуляла под новый год.
Второго января и повесился.
Дети и там и там остались да, сиротами, но виноваты жены.
По одному точно была измена, по второму братишке, там не доказано, но люди деревенские донесли какие то подробности с того места, где жена гуляла под новый год.
Второго января и повесился.
Дети и там и там остались да, сиротами, но виноваты жены.
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:26
Третий ее брат просто ушел.
Алименты платит, живет с другой.
Вешаться не стал, но там такая женщина, из за нее и вешаться не стоит..
Такая страшненькая и курит как паровоз.
А дети трое у нее, красивые, их жалко..
Алименты платит, живет с другой.
Вешаться не стал, но там такая женщина, из за нее и вешаться не стоит..
Такая страшненькая и курит как паровоз.
А дети трое у нее, красивые, их жалко..
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:28
И были бы ее братья какими то тюфяками..
Здоровые от природы, накачанные, сильные..
А вот что наши бабы делают с мужиками..
Здоровые от природы, накачанные, сильные..
А вот что наши бабы делают с мужиками..
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:32
Как то у наших женщин даже есть поговорки, типа таких, что если ты в жизни не разбила сердце ни одному мужику, и не обманула никого, жизнь ты прожила зря..
Вот так и издеваются над нашим братом..
Вот так и издеваются над нашим братом..
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:41
У меня бывшая..
Сходила в кабак без меня и нажралась как свинья..
Что она там делала?
Конечно изменяла.
Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.
Расстались.
Потом, помирились, это она уже жила с другим.
Я ей пельмени все покупал, она варить не могла ему, жаловалась что надо что то делать и тд..
Потом ее у меня застукали ее родичи, так и опять расстались..
Прикольно было..
Сейчас по моему у них двое девочек..
Сходила в кабак без меня и нажралась как свинья..
Что она там делала?
Конечно изменяла.
Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.
Расстались.
Потом, помирились, это она уже жила с другим.
Я ей пельмени все покупал, она варить не могла ему, жаловалась что надо что то делать и тд..
Потом ее у меня застукали ее родичи, так и опять расстались..
Прикольно было..
Сейчас по моему у них двое девочек..
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:45
Но везде измены..
Просто так не уходят..
У нас как правило это измены женщин.
Как то вспоминаешь что в детстве и молодости кого то любил, чистой совестью и душой.
А потом спустя года узнаешь какой она была и не с одним встречалась...
Точно так же и в любом возрасте..
Баб не остановить только любовью, даже к детям, достатком..
Им нужно часто что то еще..
Просто так не уходят..
У нас как правило это измены женщин.
Как то вспоминаешь что в детстве и молодости кого то любил, чистой совестью и душой.
А потом спустя года узнаешь какой она была и не с одним встречалась...
Точно так же и в любом возрасте..
Баб не остановить только любовью, даже к детям, достатком..
Им нужно часто что то еще..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5423
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 14:52
Вы там с кухаркой поаккуратнее, наплюет на ваше блюдо и занесете вы бактерию прямо в утробу и будете постоянно думать про неё, а потом и жениться придется. Смотрел как то передачу по Рен-ТВ, оказывается микроорганизмы могут управлять своим хозяином, например есть кошачая зараза токсоплазмоза называется, ею заражены все кошатники...
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:55
Цитата:
Наша кошка давно сдохла.
Мы года два уже без кошки..
сайлау курманов:
например есть кошачая зараза токсоплазмоза называется, ею заражены все кошатники
например есть кошачая зараза токсоплазмоза называется, ею заражены все кошатники
Наша кошка давно сдохла.
Мы года два уже без кошки..
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 14:55
Цитата:
Мы же расписаны.
Или на других придется?
сайлау курманов:
, а потом и жениться придется
, а потом и жениться придется
Мы же расписаны.
Или на других придется?
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 197
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 14:59
Цитата:
От хорошего мужа женщина гулять не станет. Я вообще редко слышу чтобы женщина изменяла, в основном мужчины.
Цитата:
И эта уйдёт, надоест, что её кухаркой называют.
111:
Но везде измены.. Просто так не уходят.. У нас как правило это измены женщин.
Но везде измены.. Просто так не уходят.. У нас как правило это измены женщин.
От хорошего мужа женщина гулять не станет. Я вообще редко слышу чтобы женщина изменяла, в основном мужчины.
Цитата:
111:
У моей кухарки
У моей кухарки
И эта уйдёт, надоест, что её кухаркой называют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 399
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 15:17
Цитата:
Источник инвазии — различные виды (свыше 180) домашних и диких млекопитающих (кошки, собаки, кролики; хищники, травоядные, грызуны).
сайлау курманов:
ею заражены все кошатники...
ею заражены все кошатники...
Источник инвазии — различные виды (свыше 180) домашних и диких млекопитающих (кошки, собаки, кролики; хищники, травоядные, грызуны).
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