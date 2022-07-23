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≡ Оскорбившего полицейских водителя осудили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44740
Оскорбившего полицейских водителя осудили в Костанае
Отправлено: 23.07.22 - 09:25
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Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная сегодня, 22 июля, признал виновным жителя города М. по ч. 1 ст. 667 КоАП РК и подверг его административному взысканию в виде административного ареста сроком на 2 суток.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
58
Re: Оскорбившего полицейских водителя осудили в Костанае
Отправлено: 23.07.22 - 09:25
#1
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Почему пишите осудили если еще дело в суд не поступило
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25176
Оскорбившего полицейских водителя осудили в Костанае
Отправлено: 23.07.22 - 12:30
#2
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А где, свидетели?... :-o
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