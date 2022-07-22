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"От чего это зависит? От вашего настроения?" - Специалиста, контролирующего госзакупки, рекомендовал наказать совет по этике Костанайской области
"От чего это зависит? От вашего настроения?" - Специалиста, контролирующего госзакупки, рекомендовал наказать совет по этике Костанайской области
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