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≡ Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44740
Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 22.07.22 - 14:52
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Времена, когда жители Казахстана последние новости Алматы и зарубежья узнавали из свежеотпечатанных газет, в прошлом. Конечно, осталось еще немало людей, которые перелистывают печатные издания за утренним кофе или уютными вечерами. Но это больше дань традиции.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11326
Re: Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 22.07.22 - 14:52
#1
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Цитата:
Ну и читать сводки в интернете можно в любое время и в любом месте

Например утром сидя на горшке)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12783
Re: Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 22.07.22 - 15:29
#2
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Да только редакции печатных изданий отвечают за каждое свое слово по закону а в интернете можно написать все что угодно и интерпретировать как угодно и пипл будет хавать это
Пора уже давно вводить уроки в школах по цифровой гигиене,где детям будут разъяснять что такое фактчекинг,источники,кликбейт,жёлтое СМИ и пропаганда
Тогда может у нас хоть чучуть люди начнут понимать что и куда сейчас в мире.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6018
Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 22.07.22 - 15:35
#3
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Поток информации огромен . Только много фейков .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3264
Re: Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 23.07.22 - 07:34
#4
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Цитата:
Vit:
утром сидя на горшке)


В деревне этого не сделаешь, особенно зимой в утренний морозец.
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