Re: Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета

Отправлено: - 15:29

Да только редакции печатных изданий отвечают за каждое свое слово по закону а в интернете можно написать все что угодно и интерпретировать как угодно и пипл будет хавать это

Пора уже давно вводить уроки в школах по цифровой гигиене,где детям будут разъяснять что такое фактчекинг,источники,кликбейт,жёлтое СМИ и пропаганда

Тогда может у нас хоть чучуть люди начнут понимать что и куда сейчас в мире.