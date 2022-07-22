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≡ Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают укоротить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44740
Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают укоротить
Отправлено: 22.07.22 - 14:05
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О продолжительности самого длинного за учебный год отдыха на брифинге рассказала и.о. руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА. Тема довольно долго обсуждалась родительской общественностью, учителями, экспертами.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
167
Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...
Отправлено: 22.07.22 - 14:05
#1
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Ну во первых: кто эти ЭКСПЕРТЫ? Кто из назначил экспертами? Какие передовые страны? Что нам постоянно вешаете лапшу?! Уже порядком надоело! Кто из этих "Экспертов" был у меня в селе в школе? Опять в угоду коньюктуре спешите за два дня принять судьбоносное решение? А потом пойдет куча дополнений, когда уже научитесь всё делать по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ?! 30 лет вы угождали одному, теперь то же самое началось? Уйдите из ВЛАСТИ! Раз не можете ничего полезного сделать для своего народа! Я получил образование при СССР, мне его хватает, детям помогаю, внукам, я имею запас знаний и понятий об мироустройстве! А что сделали вы господа ? Наплодили специалистов по левой ноздре? Больше ничего! Теперь вам каникулы не как у всех? А вы не забыли что и мы не как все?! Что наша страна и наш народ ЕДИНСТВЕНЫЕ СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ? в ТО ВРЕМЯ КАК ОСТАЛЬНОЙ , В ВАШИХ ПОНЯТИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ МИР С УТРА ДО ВЕЧЕРА В ПЕСНЯМИ РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА? УСПЕШНО ЧЕРТИЛ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ОСВЕНЦИУМА?! ВАМ ПОСТОЯННО ЭТО НАПОМИНАТЬ?! ИЛИ ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ ВЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТЕ ЧТО ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В РОТ ЗАПАДУ? СВОЁ КОГДА ОТСТАИВАТЬ БУДЕТЕ? ТО ЧТО ДАЛО КОРОЛЕВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ! ВЕДЬ СЕГОДНЯ ТО И ЖИВЁМ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОЙ СОВЕТСКОЙ БАЗЫ! А ВЫ НАПРОЧЬ ПОКРОИЛИ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, УБРАЛИ ВСЕ НУЖНОЕ И ВМЕСТО НЕГО ВОТКНУЛИ ВСЁ ЧУЖДОЕ НАШЕМУ НАРОДУ, ПРИМЕРОВ МОРЕ! НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ ДОМАШНИЙ ФОТОАЛЬБОМ?! ДУМАЮ ЕЩЁ ХВАТИТ МЫСЛЕОБРАЗНОГО ПРОЦЕССА ЧТО БЫ ПОНЯТЬ О ЧЁМ Я.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8648
Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...
Отправлено: 22.07.22 - 14:20
#2
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Цитата:
Таким образом разница в сроках ухода на каникулы составит только 5 дней.

Смешно, однако...
А сколько возни-то было, эксперты, советы...
ПЯТЬ дней добавили, 30 уроков максимум....причем 31-го уже сделают линейки, а к 25-му уже все соры с сочами напишут и сдадут отчеты. Ну для чего это изображение бурной деятельности?

Цитата:
Эксперты указывали, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длительных школьных каникул в мире

Ох, уж эти узколобые эксперты. Их содержание не волнует, только длина.
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БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
35
Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...
Отправлено: 22.07.22 - 14:28
#3
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Сначала довели до ручки систему образования, теперь взялись за святое-каникулы детей. И все для того, чтобы создать видимость чеготоделания. Чтобы говорить " а в развитых странах", сначала загляните в школы тех самых стран и на их оснащение. Улучшайте качество образования, а не создавайте мышинную возню! Я бы посмотрела на ваше желание учиться, "иксперты", когда за окном +40, а вам сидеть еще минимум полтора месяца в этой духоте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16030
Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают укоротить
Отправлено: 22.07.22 - 14:40
#4
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Цитата:
Tenkisch:
Уйдите из ВЛАСТИ!

Это вы к кому и еще Капсом?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6018
Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...
Отправлено: 22.07.22 - 15:09
#5
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--- В Казахстане - 18,5 недель - почти как Турции
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
893
Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...
Отправлено: 22.07.22 - 17:12
#6
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Цитата:
казахстанские школьники учатся сейчас около 150 дней в году, в развитых странах - около 200

В "развитых странах" думаю не дерутся в супермаркетах за мешочек сахара и не караулят толпясь у кассы, когда сахар начнут выносить. Может лучше бы этим умникам заняться развитием страны, чтобы хотя бы они сами считали её в числе "развитых"!? Уберите с детей бестолковую нагрузку вроде "самопознания" и прочего бреда, и ничего выдумывать не придётся...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8648
Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают укоротить
Отправлено: 22.07.22 - 17:20
#7
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Цитата:
KOS77:
Уберите с детей бестолковую нагрузку вроде "самопознания" и прочего бреда,

С будущего года вроде уже обещали убрать... но рано радоваться другой туфты напридумывают.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1411
Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...
Отправлено: 23.07.22 - 06:43
#8
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Пока во власти соросятники - ничего хорошего эту страну не ждет
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