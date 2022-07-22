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Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.//

Цитата:А...Так он все таки не кениец по рождению?Хех..Вот этого то я и не знал, хотя раннее вроде читал как будто кениец..Там наверное наши казахи руководят..Уж они то могут настрочить что нужно для несмышленных..