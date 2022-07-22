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≡ Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44738
Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 16:55
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За месяц неухоженное пространство площадью 3500 кв. м превратилось в настоящий рокарий из высаженных в виде орнаментов многолетних кустарников, цветов, почвокровной отсыпки из коры и декоративного щебня.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6017
Re: Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного...
Отправлено: 22.07.22 - 16:55
#1
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Сделано красиво и продумано . Многолетники однозначно лучше . Лишь бы потом не загубили .
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
893
Re: Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного...
Отправлено: 22.07.22 - 16:56
#2
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Я уж думал, что это южный подрядчик так торопится создать красоту в Костанае...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8648
Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 17:16
#3
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Идея хорошая и реализация видно профессиональная. Только так начинаются многие городские проекты... будь то лавочки с подзарядкой телефонов или целые набережные. Год-два, потом наступает забвение, разруха и крайнего не найти.
А это тем более живой мир... тут уход нужен на постоянной основе, а не от тендера к шмендеру. Еще и с такими южными подрядчиками, как в этом году на цветах.

Цитата:
Средства на благоустройство «ворот города» выделил холдинг «Олжа Агро».

Другие ворота у жд вокзала и памятника по степному пустынны и ищут спонсора

Может КТЖ раскошелится?

Цитата:
Во-вторых, подумайте, сколько мы любуемся этими однолетними растениями? Два-три месяца максимум.

Ну приуменьшил.... до 5, если толково подобрать культуры.

Цитата:
В то же время многолетняя клумба, если избегать ежегодной посадки, выходит на перспективу дешевле

Ну озвучьте сумму этой композиции для сравнения? или коммерческая тайна?

[Исправлено: yudjin, 22.07.2022 - 17:18]
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
259
Re: Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного...
Отправлено: 22.07.22 - 17:29
#4
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Теперь главное чтобы зимой при уборке снега нафиг не по выкорчевали все посаженное
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
884
Re: Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного...
Отправлено: 22.07.22 - 20:23
#5
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Думаю, можжевельник не выдержит нашей зимы...
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
555
Re: Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного...
Отправлено: 22.07.22 - 23:16
#6
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Климат эти многолетники возможно и выдержат, но Архимедовы соли вряд ли.
Обратите внимание на сосны вдоль дороги на аэропорт. Высокие красивые полноценные деревья ни с того ни с сего местами начали желтеть.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8648
Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 23:26
#7
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Цитата:
самый умный:
Обратите внимание на сосны вдоль дороги на аэропорт. Высокие красивые полноценные деревья ни с того ни с сего местами начали желтеть.

И не только там. На Абая во всю стали засыхать лиственницы и березы


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
397
Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 23:33
#8
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Я хоть не зоолог и не биолог, но чтобы сосны просто вряд росли, уход нужен, насколько знаю непомерный. Ибо это лесные деревья им и влага и тень и микроклимат свой нужны. Ну или уход.

[Исправлено: Эл-починно, 22.07.2022 - 23:34]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
31
Re: Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного...
Отправлено: 23.07.22 - 01:40
#9
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----лучше ковыль посадили,по любому ухоа не будет к осине и тем более к весне увитите во что всё это превратится даю 500 баков.
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