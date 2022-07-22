Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 16:55
За месяц неухоженное пространство площадью 3500 кв. м превратилось в настоящий рокарий из высаженных в виде орнаментов многолетних кустарников, цветов, почвокровной отсыпки из коры и декоративного щебня. Читать новость
Идея хорошая и реализация видно профессиональная. Только так начинаются многие городские проекты... будь то лавочки с подзарядкой телефонов или целые набережные. Год-два, потом наступает забвение, разруха и крайнего не найти. А это тем более живой мир... тут уход нужен на постоянной основе, а не от тендера к шмендеру. Еще и с такими южными подрядчиками, как в этом году на цветах.
Цитата:
Средства на благоустройство «ворот города» выделил холдинг «Олжа Агро».
Другие ворота у жд вокзала и памятника по степному пустынны и ищут спонсора Может КТЖ раскошелится?
Цитата:
Во-вторых, подумайте, сколько мы любуемся этими однолетними растениями? Два-три месяца максимум.
Ну приуменьшил.... до 5, если толково подобрать культуры.
Цитата:
В то же время многолетняя клумба, если избегать ежегодной посадки, выходит на перспективу дешевле
Ну озвучьте сумму этой композиции для сравнения? или коммерческая тайна?
Климат эти многолетники возможно и выдержат, но Архимедовы соли вряд ли. Обратите внимание на сосны вдоль дороги на аэропорт. Высокие красивые полноценные деревья ни с того ни с сего местами начали желтеть.
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