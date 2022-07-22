Отправлено: - 00:04

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Интересно, как он туда добрался с Африки..

[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 00:11]

Цитата:ну сам уж забей в Googel-плиз//Родился в городе Гонолулу, штат Гавайи. Его родители познакомились в 1960 году во время учёбы в Гавайском университете в Маноа.////Отец — Барак Хусейн Обама — старший (1936—1982) — кениец, сын знахаря из народа луо. Миссионерская школа оплатила ему учёбу в Найроби и отправила для изучения курса эконометрики в Университет Гавайев в Маноа,////Мать — Стэнли Энн Данхэм (1942—1995) — родилась на военной базе в Канзасе в семье американцев-христиан, но позже стала агностиком. Она — в основном английского, шотландского, ирландского и немецкого происхождения; по линии её матери, Мадлен Ли Пэйн, у Барака Обамы есть также предки-чероки. Сама фамилия Данэм принадлежит к американской аристократии и происходит от первопоселенца Ричарда Синглетери и его сына Джонатана (1639/40—1724), который по не вполне ясным причинам сменил фамилию на Данэм (семейная легенда возводит его к владельцам замка Данэм в Шотландии, которого якобы в младенчестве преступным путём лишили наследства родственники//