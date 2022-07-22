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Прорвавшиеся в Финляндию россияне начали вывозить оттуда картошкуРоссияне, которые недавно получили возможность въезжать в Финляндию через сухопутную границу, рассказали, что контрабандой привозят из соседней страны картофель, краски и машинные масла. Их слова приводит радиостанция «Говорит Москва».Так, одна из туристок рассказала, что привезла из Финляндии картофель, который, по ее словам, дешевле и вкуснее, чем в России. Ее не останавливает даже запрет на ввоз клубней в Россию: она призналась, что спрятала клубни в машине.«Сыр подорожал, как и все, но все равно в России такого нет. Пять-девять евро (280-500 рублей) за килограмм», – добавила путешественница.Другая россиянка напомнила, что в Россию также нельзя ввозить машинные масла и любые виды красок. Однако для россиян это не является препятствием.«Если досматривать не будут, то можно провезти», – сказала она, добавив, что риск есть всегда.