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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 101 из 102«1...99100101102»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:03
#1501
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Как то помню, многие приходили и чтоб быть значимыми, узнаваемыми, начинали с меня..
Вот напомнило нынешнего Александровича с Самары..
Я помогал им в этом и потом потихоньку уже существовали тут на форуме..
Эх время..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:03
#1502
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Цитата:
Эл-починно:
Да тут нужно бы чёрного выставлять!

Согласно новым правилам, же надо представить обоснование, ведь, так!?
Ну так, 3,14здец обязан быть маленьким, белым и пушистым...
:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:05
#1503
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Цитата:
111:
Ну ты и про Б. говорил и что, мне это чего то дало? Даже его фото мне присылал и что И да, я к нему в одноклассники так и не залез. Мне стыдно просто было..


эх гога.
как подло то.
а дал ему координаты дракон.
тоже подлый поступок.
эх дракон..
а я ведь тебе доверял.

[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 23:10]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:06
#1504
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Цитата:
Эл-починно:
Ну шо ты всё про серых? Ну и где они, после обязательной регистрации?

Они уходили же в процессе..
Думаешь классику, получившему от Путина трехкомнатную квартиру в центре Питера и премию, стало тут интересно.
Интересно было в начале.
Потом приходить начали разные люди и клевали его как и меня.
Он не выдержал.
Я пытался его назад получить, требовал у администрации там что то, но вот не получилось..
При всей нашей как бы "ненависти" друг к другу, мы друг без друга не могли..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:08
#1505
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[img]http://avatars.mds.yandex.net/i?id=b39e3399b72ab9d275c14809abdd99d7_l-5342121-images-thumbs&n=33&w=960&h=720&q=60[/img]
Цитата:
Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—0,36 мм (по ГОСТ Р 52204-2004) с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями...

Имею желание обсудить свойство данного материала...
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:12
#1506
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Цитата:
alex_60:
эх гога.

Я исправил сейчас коммент, думал его вчера стерли.
Да там ничего такого не было.
Ну фото, ну и че..
Зайди ко мне, ничего страшного.
Я говорю это открыто, каждый зайдите, тем более знаете что меня зовут Марат, Марик и по документам Мереке..
Я наоборот буду рад..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
397
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:12
#1507
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Цитата:
111:
Думаешь классику, получившему от Путина трехкомнатную квартиру в центре Питера и премию, стало тут интересно.

Ты ещё "простыню" - бывалого вспомни, картриджи лично у Назарбаева менял. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:13
#1508
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У смотрю тема Флуда себя исчерпала..
Пожалуйста, другая тема....

Хех..
Интересно, это так может должно быть выглядеть?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:15
#1509
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Цитата:
Эл-починно:
Ты ещё "простыню"

Сказал же, привидение..
Вроде он с все таки с 2009го..
Может ошибаюсь, поправьте..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:23
#1510
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте. Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)

Настроение, как ни на есть, самое веселое. Хочу им поделицца.
Мужику под ср@ку лет, а он хе@ней страдает.
Требуя обосновать за базар.

:lol:
Также поясняю, что публикуя данный коммент хочу обсудить с другими пользователями вопрос, как глупо он выглядит публикуя данный коммент..
:lol:
Особенно смешно что он не ощущает как это глупо выглядит...
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 22.07.2022 - 23:24]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:27
#1511
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Ну а так-то всё хорошо.
#Кухаркинзатрулит
Чо у него седни, интересно!?
Будет чото новенькое?
Или как всегда?
Грушевый&зат кухарки
:lol: :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:29
#1512
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Чото завтра думаю сотрут меня, вместе с ником.
Но седни главред и кухаркин зат мне сделали день!
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
397
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:29
#1513
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Цитата:
111:
Может ошибаюсь, поправьте..

Ну позвольте, как вы месье можете ошибаться? Это невозможно. :lol:
Цитата:
Don Julio:

С такими темпами придёт он


:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16023
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:35
#1514
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Интересно, на лифту гоняешь туда сюда и регистрацию выбивает..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:37
#1515
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Цитата:
Эл-починно:
С такими темпами придёт он

Таки, да! И что!? ©
Притворятся что Тютя и #кухаркинзат светочь мудрости?
:lol:
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