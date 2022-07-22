Отправлено: - 23:05

111:

Ну ты и про Б. говорил и что, мне это чего то дало? Даже его фото мне присылал и что И да, я к нему в одноклассники так и не залез. Мне стыдно просто было..

[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 23:10]

Цитата:эх гога.как подло то.а дал ему координаты дракон.тоже подлый поступок.эх дракон..а я ведь тебе доверял.