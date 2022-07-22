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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:03
Как то помню, многие приходили и чтоб быть значимыми, узнаваемыми, начинали с меня..
Вот напомнило нынешнего Александровича с Самары..
Я помогал им в этом и потом потихоньку уже существовали тут на форуме..
Эх время..
Вот напомнило нынешнего Александровича с Самары..
Я помогал им в этом и потом потихоньку уже существовали тут на форуме..
Эх время..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:03
Цитата:
Согласно новым правилам, же надо представить обоснование, ведь, так!?
Ну так, 3,14здец обязан быть маленьким, белым и пушистым...
Эл-починно:
Да тут нужно бы чёрного выставлять!
Да тут нужно бы чёрного выставлять!
Согласно новым правилам, же надо представить обоснование, ведь, так!?
Ну так, 3,14здец обязан быть маленьким, белым и пушистым...
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 17349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:05
Цитата:
эх гога.
как подло то.
а дал ему координаты дракон.
тоже подлый поступок.
эх дракон..
а я ведь тебе доверял.
[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 23:10]
111:
Ну ты и про Б. говорил и что, мне это чего то дало? Даже его фото мне присылал и что И да, я к нему в одноклассники так и не залез. Мне стыдно просто было..
Ну ты и про Б. говорил и что, мне это чего то дало? Даже его фото мне присылал и что И да, я к нему в одноклассники так и не залез. Мне стыдно просто было..
эх гога.
как подло то.
а дал ему координаты дракон.
тоже подлый поступок.
эх дракон..
а я ведь тебе доверял.
[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 23:10]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:06
Цитата:
Они уходили же в процессе..
Думаешь классику, получившему от Путина трехкомнатную квартиру в центре Питера и премию, стало тут интересно.
Интересно было в начале.
Потом приходить начали разные люди и клевали его как и меня.
Он не выдержал.
Я пытался его назад получить, требовал у администрации там что то, но вот не получилось..
При всей нашей как бы "ненависти" друг к другу, мы друг без друга не могли..
Эл-починно:
Ну шо ты всё про серых? Ну и где они, после обязательной регистрации?
Ну шо ты всё про серых? Ну и где они, после обязательной регистрации?
Они уходили же в процессе..
Думаешь классику, получившему от Путина трехкомнатную квартиру в центре Питера и премию, стало тут интересно.
Интересно было в начале.
Потом приходить начали разные люди и клевали его как и меня.
Он не выдержал.
Я пытался его назад получить, требовал у администрации там что то, но вот не получилось..
При всей нашей как бы "ненависти" друг к другу, мы друг без друга не могли..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:08
[img]http://avatars.mds.yandex.net/i?id=b39e3399b72ab9d275c14809abdd99d7_l-5342121-images-thumbs&n=33&w=960&h=720&q=60[/img]
Цитата:
Имею желание обсудить свойство данного материала...
Цитата:
Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—0,36 мм (по ГОСТ Р 52204-2004) с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями...
Имею желание обсудить свойство данного материала...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:12
Цитата:
Я исправил сейчас коммент, думал его вчера стерли.
Да там ничего такого не было.
Ну фото, ну и че..
Зайди ко мне, ничего страшного.
Я говорю это открыто, каждый зайдите, тем более знаете что меня зовут Марат, Марик и по документам Мереке..
Я наоборот буду рад..
alex_60:
эх гога.
эх гога.
Я исправил сейчас коммент, думал его вчера стерли.
Да там ничего такого не было.
Ну фото, ну и че..
Зайди ко мне, ничего страшного.
Я говорю это открыто, каждый зайдите, тем более знаете что меня зовут Марат, Марик и по документам Мереке..
Я наоборот буду рад..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:12
Цитата:
Ты ещё "простыню" - бывалого вспомни, картриджи лично у Назарбаева менял.
111:
Думаешь классику, получившему от Путина трехкомнатную квартиру в центре Питера и премию, стало тут интересно.
Думаешь классику, получившему от Путина трехкомнатную квартиру в центре Питера и премию, стало тут интересно.
Ты ещё "простыню" - бывалого вспомни, картриджи лично у Назарбаева менял.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:13
У смотрю тема Флуда себя исчерпала..
Пожалуйста, другая тема....
Хех..
Интересно, это так может должно быть выглядеть?
Пожалуйста, другая тема....
Хех..
Интересно, это так может должно быть выглядеть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:15
Цитата:
Сказал же, привидение..
Вроде он с все таки с 2009го..
Может ошибаюсь, поправьте..
Эл-починно:
Ты ещё "простыню"
Ты ещё "простыню"
Сказал же, привидение..
Вроде он с все таки с 2009го..
Может ошибаюсь, поправьте..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:23
Цитата:
Настроение, как ни на есть, самое веселое. Хочу им поделицца.
Мужику под ср@ку лет, а он хе@ней страдает.
Требуя обосновать за базар.
Также поясняю, что публикуя данный коммент хочу обсудить с другими пользователями вопрос, как глупо он выглядит публикуя данный коммент..
Особенно смешно что он не ощущает как это глупо выглядит...
[Исправлено: Don Julio, 22.07.2022 - 23:24]
Тимур Гафуров:
Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте. Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте. Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Настроение, как ни на есть, самое веселое. Хочу им поделицца.
Мужику под ср@ку лет, а он хе@ней страдает.
Требуя обосновать за базар.
Также поясняю, что публикуя данный коммент хочу обсудить с другими пользователями вопрос, как глупо он выглядит публикуя данный коммент..
Особенно смешно что он не ощущает как это глупо выглядит...
[Исправлено: Don Julio, 22.07.2022 - 23:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:27
Ну а так-то всё хорошо.
#Кухаркинзатрулит
Чо у него седни, интересно!?
Будет чото новенькое?
Или как всегда?
Грушевый&зат кухарки
#Кухаркинзатрулит
Чо у него седни, интересно!?
Будет чото новенькое?
Или как всегда?
Грушевый&зат кухарки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:29
Чото завтра думаю сотрут меня, вместе с ником.
Но седни главред и кухаркин зат мне сделали день!
Но седни главред и кухаркин зат мне сделали день!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:29
Цитата:
Ну позвольте, как вы месье можете ошибаться? Это невозможно.
Цитата:
С такими темпами придёт он
111:
Может ошибаюсь, поправьте..
Может ошибаюсь, поправьте..
Ну позвольте, как вы месье можете ошибаться? Это невозможно.
Цитата:
Don Julio:
С такими темпами придёт он
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:35
Интересно, на лифту гоняешь туда сюда и регистрацию выбивает..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 23:37
Цитата:
Таки, да! И что!? ©
Притворятся что Тютя и #кухаркинзат светочь мудрости?
Эл-починно:
С такими темпами придёт он
С такими темпами придёт он
Таки, да! И что!? ©
Притворятся что Тютя и #кухаркинзат светочь мудрости?
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