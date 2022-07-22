Отправлено: - 15:03

Маркс:

Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?

Цитата:Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте.Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)