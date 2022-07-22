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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 99 из 99«1...979899
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16004
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:58
#1471
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Цитата:
Маркс:
Что каждый может сам создать этот продукт?

Нет, ты сказал что никто никого пускать не будет.
Просто непонятно, где и когда ты видел такое, если только не в ветке Валентина?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
879
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:58
#1472
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Цитата:
Маркс:
Что каждый может сам создать этот продукт?

:lol: :lol: :lol:
А вот и тема для обсуждения))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16004
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:59
#1473
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Цитата:
Маркс:
Кстати, сообщения из одного слова запрещены. Пункт 2.2.15.

Хорошо.
Разговор окончен.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:03
#1474
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Цитата:
Маркс:
Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?

Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте.
Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Профайл Посетить вебсайт
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:07
#1475
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Цитата:
111:
Просто непонятно, где и когда ты видел такое, если только не в ветке Валентина?

Я никогда не видел доллар по 480, сахар по 800, но это же не значит, что этого не будет? Да и в ветке Валентина хотя-бы. Ведь там такое точно было.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:22
#1476
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)

Я, пользователь Маркс, публикуя пост во флуде Нашей Газеты, перед никами всех пользователей торжественно поясняю: этим постом я хотел обсудить проблемы пользователей форума или поговорить о безответственности и безалаберности некоторых юзеров. Хочу поделиться со всеми своим напускным гневным настроением и передать горячие приветы модераторам, а так же составителям пользовательского соглашения.

З.Ы. А ведь можно же сделать такой образец и проблема решится сама собой. Просто заполняешь формуляр публикации.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
#1477
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можно оптимизировать.

Цитата:
Маркс:
Я, пользователь ххх, публикуя пост во флуде ,
перед никами всех пользователей торжественно поясняю
этим постом я хотел


можно этот текст одной буквой обозначить.
"Х" например.
и далее про хорошую погоду.
например.

Цитата:
Маркс:
передать горячие приветы модераторам, а так же составителям пользовательского соглашения.


это в конце поста.
другой какой то буквой.

[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 15:45]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 16:41
#1478
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----Эта песня напомнила мне вчерашний флуд . Надеюсь , что все корректно .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:08
#1479
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Цитата:
Гога:
-Эта песня напомнила мне


ну эту тему Маркс еще ранее предложил.
ты ее продолжил.
актульная тема, да,
Высоцкий красиво спел про обитателя канатчиковой дачи.
классика.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:27
#1480
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Поскольку теперь всё нужно пояснять, то просто анекдот. Без подоплёк и задних мыслей - Анекдот. :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17347
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:42
#1481
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Цитата:
Эл-починно:
то просто анекдот.


чем докажешь, что это анекдот?
а, извини, не заметил сразу , печать же стоит.
тогда да, все законно.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:58
#1482
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Цитата:
Эл-починно:

Не видно картинку, перезалейте, пожалуйста. :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16004
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 20:30
#1483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, неплохое начало!
Думаю Флуд будет идти в том же позитивном русле!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 20:31
#1484
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Цитата:
electro:
Не видно картинку, перезалейте, пожалуйста.

Попробуйте ссылку , хотя ничего там особенного. :lol:
Профайл
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