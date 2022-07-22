Отправлено: - 17:16

Средства на благоустройство «ворот города» выделил холдинг «Олжа Агро».

Во-вторых, подумайте, сколько мы любуемся этими однолетними растениями? Два-три месяца максимум.

В то же время многолетняя клумба, если избегать ежегодной посадки, выходит на перспективу дешевле

[Исправлено: yudjin, 22.07.2022 - 17:18]

Идея хорошая и реализация видно профессиональная. Только так начинаются многие городские проекты... будь то лавочки с подзарядкой телефонов или целые набережные. Год-два, потом наступает забвение, разруха и крайнего не найти.А это тем более живой мир... тут уход нужен на постоянной основе, а не от тендера к шмендеру. Еще и с такими южными подрядчиками, как в этом году на цветах.Цитата:Другие ворота у жд вокзала и памятника по степному пустынны и ищут спонсораМожет КТЖ раскошелится?Цитата:Ну приуменьшил.... до 5, если толково подобрать культуры.Цитата:Ну озвучьте сумму этой композиции для сравнения? или коммерческая тайна?