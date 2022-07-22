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≡ "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44737
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
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По последним данным отдела жилищных отношений, в Костанае 147 домов создали свои ОСИ или ПТ, тогда как реформа должна коснуться 727 многоэтажек. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в акимате областного центра.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
388
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
#1
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Простите у нас дом 24 квартиры,до каких космических высот мы должны поднять плату в ПТ( нам предлагают именно ПТ), чтобы оплачивать услуги сервисной компании и ещё никто не хочет стать во главе этого ПТ,человеку за потраченное время , нервы платить надо? А что мы ему можем предложить 20 тыс. тенге. Сейчас дворник по утрам каждый день у нас убирает, а потом это будет услуга, а за нее платить надо из наших жалких взносов. Я посчитал, что упразднение ПКСК для нашего дома выльется, как минимум в трехкратное увеличение оплаты за жилье. О чём говорить, сейчас наше ПКСК реорганизуется в сервисную компанию, так они как сервисная компания не хотят брать нас, ужэ больно мы невыгодны
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
893
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 16:51
#2
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Цитата:
У меня ощущение, что весь Казахстан саботирует государственную реформу! -

Раз весь Казахстан "саботирует" эту упорно пропихиваемую и непонятно кому нужную реформу, тогда нужно сходить к Президенту и сказать о том, что у людей должна быть альтернатива!? Кого не устраивает ПКСК пусть создают ОСИ... Что ж так вцепились в безальтернативность реформы?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5420
Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...
Отправлено: 22.07.22 - 19:59
#3
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Кто-нибудь расскажите, на чем обоснуются разгонять КСК и создавать оси, больше похоже на какой-то необдуманный произвол.
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