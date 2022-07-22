Re: "Ощущение, что весь Казахстан саботирует" -...

Отправлено: - 15:44

Простите у нас дом 24 квартиры,до каких космических высот мы должны поднять плату в ПТ( нам предлагают именно ПТ), чтобы оплачивать услуги сервисной компании и ещё никто не хочет стать во главе этого ПТ,человеку за потраченное время , нервы платить надо? А что мы ему можем предложить 20 тыс. тенге. Сейчас дворник по утрам каждый день у нас убирает, а потом это будет услуга, а за нее платить надо из наших жалких взносов. Я посчитал, что упразднение ПКСК для нашего дома выльется, как минимум в трехкратное увеличение оплаты за жилье. О чём говорить, сейчас наше ПКСК реорганизуется в сервисную компанию, так они как сервисная компания не хотят брать нас, ужэ больно мы невыгодны