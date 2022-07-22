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"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
"Ощущение, что весь Казахстан саботирует" - Проблемы регистрации ОСИ обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
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