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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:58
Цитата:
Нет, ты сказал что никто никого пускать не будет.
Просто непонятно, где и когда ты видел такое, если только не в ветке Валентина?
Маркс:
Что каждый может сам создать этот продукт?
Что каждый может сам создать этот продукт?
Нет, ты сказал что никто никого пускать не будет.
Просто непонятно, где и когда ты видел такое, если только не в ветке Валентина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 879
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:58
Цитата:
А вот и тема для обсуждения))
Маркс:
Что каждый может сам создать этот продукт?
Что каждый может сам создать этот продукт?
А вот и тема для обсуждения))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:59
Цитата:
Хорошо.
Разговор окончен.
Маркс:
Кстати, сообщения из одного слова запрещены. Пункт 2.2.15.
Кстати, сообщения из одного слова запрещены. Пункт 2.2.15.
Хорошо.
Разговор окончен.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:03
Цитата:
Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте.
Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Маркс:
Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?
Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?
Конечно действуют. Если видите нарушение - сообщайте.
Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:07
Цитата:
Я никогда не видел доллар по 480, сахар по 800, но это же не значит, что этого не будет? Да и в ветке Валентина хотя-бы. Ведь там такое точно было.
111:
Просто непонятно, где и когда ты видел такое, если только не в ветке Валентина?
Просто непонятно, где и когда ты видел такое, если только не в ветке Валентина?
Я никогда не видел доллар по 480, сахар по 800, но это же не значит, что этого не будет? Да и в ветке Валентина хотя-бы. Ведь там такое точно было.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:22
Цитата:
Я, пользователь Маркс, публикуя пост во флуде Нашей Газеты, перед никами всех пользователей торжественно поясняю: этим постом я хотел обсудить проблемы пользователей форума или поговорить о безответственности и безалаберности некоторых юзеров. Хочу поделиться со всеми своим напускным гневным настроением и передать горячие приветы модераторам, а так же составителям пользовательского соглашения.
З.Ы. А ведь можно же сделать такой образец и проблема решится сама собой. Просто заполняешь формуляр публикации.
Тимур Гафуров:
Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Фактически внесено только одно изменение - пользователь, публикуя пост во Флуде, должен пояснить, что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить с другими пользователями. Ну или каким настроением он хочет поделиться)
Я, пользователь Маркс, публикуя пост во флуде Нашей Газеты, перед никами всех пользователей торжественно поясняю: этим постом я хотел обсудить проблемы пользователей форума или поговорить о безответственности и безалаберности некоторых юзеров. Хочу поделиться со всеми своим напускным гневным настроением и передать горячие приветы модераторам, а так же составителям пользовательского соглашения.
З.Ы. А ведь можно же сделать такой образец и проблема решится сама собой. Просто заполняешь формуляр публикации.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 15:44
можно оптимизировать.
Цитата:
можно этот текст одной буквой обозначить.
"Х" например.
и далее про хорошую погоду.
например.
Цитата:
это в конце поста.
другой какой то буквой.
[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 15:45]
Цитата:
Маркс:
Я, пользователь ххх, публикуя пост во флуде ,
перед никами всех пользователей торжественно поясняю
этим постом я хотел
Я, пользователь ххх, публикуя пост во флуде ,
перед никами всех пользователей торжественно поясняю
этим постом я хотел
можно этот текст одной буквой обозначить.
"Х" например.
и далее про хорошую погоду.
например.
Цитата:
Маркс:
передать горячие приветы модераторам, а так же составителям пользовательского соглашения.
передать горячие приветы модераторам, а так же составителям пользовательского соглашения.
это в конце поста.
другой какой то буквой.
[Исправлено: alex_60, 22.07.2022 - 15:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 16:41
----Эта песня напомнила мне вчерашний флуд . Надеюсь , что все корректно .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:08
Цитата:
ну эту тему Маркс еще ранее предложил.
ты ее продолжил.
актульная тема, да,
Высоцкий красиво спел про обитателя канатчиковой дачи.
классика.
Гога:
-Эта песня напомнила мне
-Эта песня напомнила мне
ну эту тему Маркс еще ранее предложил.
ты ее продолжил.
актульная тема, да,
Высоцкий красиво спел про обитателя канатчиковой дачи.
классика.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:27
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:42
Цитата:
чем докажешь, что это анекдот?
а, извини, не заметил сразу , печать же стоит.
тогда да, все законно.
Эл-починно:
то просто анекдот.
то просто анекдот.
чем докажешь, что это анекдот?
а, извини, не заметил сразу , печать же стоит.
тогда да, все законно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 883
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 19:58
Цитата:
Не видно картинку, перезалейте, пожалуйста.
Эл-починно:
Не видно картинку, перезалейте, пожалуйста.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 20:30
О, неплохое начало!
Думаю Флуд будет идти в том же позитивном русле!
Думаю Флуд будет идти в том же позитивном русле!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 20:31
Цитата:
Попробуйте ссылку
, хотя ничего там особенного.
electro:
Не видно картинку, перезалейте, пожалуйста.
Не видно картинку, перезалейте, пожалуйста.
Попробуйте ссылку
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