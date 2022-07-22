Известный российский певец решил вернуться в музыкальную карьеру. Он выступит в Yacht Club de Monaco, передает Kazakh24.info.
Концерт пройдет 6 августа, стоимость билетов на него стартует от 750 евро (369 283,25 тенге). В опубликованном пресс-релизе гостям пообещали встречу с Меладзе. Помимо Монако, Валерий Меладзе даст три концерта в Казахстане. Два концерта – 24 и 26 сентября пройдут в Алматы во дворце Республики. Цена билета варьируется от 12 000 до 50 000 тенге. 29 сентября Меладзе приедет в Нур-Султан и выступит ЦКЗ «Qazaqstan» («Казахконцерт» им. Р. Баглановой» – прим.Ред). Большая часть билетов уже раскуплена, их начальная стоимость от 20 000 тенге.
Меладзе попал в список нежелательных артистов, который распространяют среди организаторов концертов и выступлений. Полный список можно посмотреть тут. В него попали музыканты, которые высказались против военных действий РФ в Украине, в том числе Юрий Шевчук, Земфира, Little Big и другие. Напомним, Валерий Меладзе одним из первых высказался против действий российского правительства. Спустя время в сети появились слухи, что музыкант покинул Россию и уехал во Францию вместе с братом, однако сам Меладзе это опроверг.
Казахстанские школьники взяли золото и бронзу на Международной олимпиаде по географии, которая прошла во Франции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает El.kz.
«Наши школьники продолжают радовать нас своими успехами на международных олимпиадах. Они завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали на Международной олимпиаде по географии IGeO-2022», – сообщил министр. Все права защищены. Используйте активную ссылку на EL.KZ:
Казахстанка Нора Джеруто выиграла «золото» чемпионата мира по легкой атлетике Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана
На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sports.kz.
Одной из основных фавориток состязания была представительница Казахстана Нора Джеруто. Она преодолела дистанцию за 8:53.02 и стала победительницей. Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана.
Второе место заняла эфиопская спортсменка Веркуха Гетачью (8:54.61), а третьей финишировала ее соотечественница Мекидес Абебе (8:56.08). Ранее в квалификационном забеге Джеруто также показала лучший результат – 9:01.54. Напомним, что уроженка Кении Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира
В Илийском районе люди пришли к дому мужчины, намеренно наехавшего на лошадь, передает Kazakh24.info. В соцсетях пользователи обсуждают видеокадры с толпой у дома сельчанина. Автор видео уверяет, что в кадр попали не все, якобы «перед домом стоят много людей». В описании к посту говорится, что в Междуреченске произошло нападение на дом человека, намеренно наехавшего на лошадь. Сообщается, что к дому водителя джипа подошло «около 100 человек». «Было насчитано около 100 человек. Полиция ничего не могла с ними сделать, а в связи с огромным количеством человек, они только стояли и фотографировались. На данный момент все нормально, но уходя, они кричали, что сожгут дом», - указано в публикации.
Водителя, умышленно сбившего лошадь внедорожником в Алматинской области, арестовали на 10 суток, передает Liter.kz со ссылкой на МИА “Казинформ”. В областном департаменте полиции сообщили, что в отношении жителя села Междуреченское, совершившего наезд на лошадь на своей автомашине, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Пара, катавшаяся в Алматы на самокатах обнаженными, арестована, передает Ulysmedia.kz. По данным местной полицейской службы, в специализированном межрайонном административном суде города Алматы состоялся процесс в отношении гражданки М., 1997 года рождения и гражданина Г., 2003 года рождения, которые без одежды и нижнего белья разъезжали по дорогам Алматы.
“Сотрудникам Управления полиции Бостандыкского района правонарушители были установлены и задержаны. Их непристойные действия квалифицированы ст.434 КРКобАП – мелкое хулиганство. Материалы производства, согласно юрисдикции, направлены суд, решением которого молодые люди подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый. Кроме того, следует отметить, что меры административного воздействия также приняты в отношении водителя автомашины Mercedes, гр.К., 1994 года рождения, нарушивший правила перевозки пассажиров (ст.593 ч.1 КРКобАП). Его пассажирка - гр.А. из люка авто снимала езду обнаженных людей на свой сотовый телефон”, - констатировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.
Задержанные извинились перед общественностью на видео. Голых самокатчиков сняли на видео в Алматы накануне. Ролик появился в паблике krisp_almaty.
Прорвавшиеся в Финляндию россияне начали вывозить оттуда картошку
Россияне, которые недавно получили возможность въезжать в Финляндию через сухопутную границу, рассказали, что контрабандой привозят из соседней страны картофель, краски и машинные масла. Их слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Так, одна из туристок рассказала, что привезла из Финляндии картофель, который, по ее словам, дешевле и вкуснее, чем в России. Ее не останавливает даже запрет на ввоз клубней в Россию: она призналась, что спрятала клубни в машине. «Сыр подорожал, как и все, но все равно в России такого нет. Пять-девять евро (280-500 рублей) за килограмм», – добавила путешественница. Другая россиянка напомнила, что в Россию также нельзя ввозить машинные масла и любые виды красок. Однако для россиян это не является препятствием. «Если досматривать не будут, то можно провезти», – сказала она, добавив, что риск есть всегда.
Ну и по всей России начался какой то не здоровый торг за боевые погибших детей..
В Волгоградской области — очередной скандал за выплаты после смерти военнослужащего в спецоперации на Украине. Родные погибшего в ходе спецоперации 28-летнего Сергея Семенова обвиняют биологического отца воина в том, что он получил часть выплат за сына, не имея на этого никакого морального права, не пришел на похороны и вспомнил о ребенке только после назначения «боевых». Отец бойца, в свою очередь, признает, что сына не воспитывал, но настаивает, что выплата ему положена по закону и отказываться он от нее не собирается
Мда.. Во что превратили этот бедный раннее могучий народ..
После гибели на Украине 27-летнего ефрейтора Валерия Коваленко его семье из Николаевского района полагалась крупная выплата - порядка 10 миллионов рублей. Однако сестра и дедушка солдата заявляют, что остались без материальной помощи в отличии от тети погибшего. Подробности запутанной истории "гробовых" выплат "Блокнот Волгограду" рассказала сестра Валерия. Валерий Коваленко стал одним из первых военных региона, героически погибших в ходе специальной военной операции. Родным защитника Отечества выражал соболезнования губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, в марте этого года Валерия посмертно наградили орденом Мужества. Но после боевой гибели солдата начался другой бой - внутри его семьи. Подробнее:
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