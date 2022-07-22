Re: Летние каникулы для казахстанских школьников предлагают...

Отправлено: - 14:05

Ну во первых: кто эти ЭКСПЕРТЫ? Кто из назначил экспертами? Какие передовые страны? Что нам постоянно вешаете лапшу?! Уже порядком надоело! Кто из этих "Экспертов" был у меня в селе в школе? Опять в угоду коньюктуре спешите за два дня принять судьбоносное решение? А потом пойдет куча дополнений, когда уже научитесь всё делать по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ?! 30 лет вы угождали одному, теперь то же самое началось? Уйдите из ВЛАСТИ! Раз не можете ничего полезного сделать для своего народа! Я получил образование при СССР, мне его хватает, детям помогаю, внукам, я имею запас знаний и понятий об мироустройстве! А что сделали вы господа ? Наплодили специалистов по левой ноздре? Больше ничего! Теперь вам каникулы не как у всех? А вы не забыли что и мы не как все?! Что наша страна и наш народ ЕДИНСТВЕНЫЕ СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ? в ТО ВРЕМЯ КАК ОСТАЛЬНОЙ , В ВАШИХ ПОНЯТИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ МИР С УТРА ДО ВЕЧЕРА В ПЕСНЯМИ РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА? УСПЕШНО ЧЕРТИЛ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ОСВЕНЦИУМА?! ВАМ ПОСТОЯННО ЭТО НАПОМИНАТЬ?! ИЛИ ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ ВЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТЕ ЧТО ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В РОТ ЗАПАДУ? СВОЁ КОГДА ОТСТАИВАТЬ БУДЕТЕ? ТО ЧТО ДАЛО КОРОЛЕВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ! ВЕДЬ СЕГОДНЯ ТО И ЖИВЁМ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОЙ СОВЕТСКОЙ БАЗЫ! А ВЫ НАПРОЧЬ ПОКРОИЛИ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, УБРАЛИ ВСЕ НУЖНОЕ И ВМЕСТО НЕГО ВОТКНУЛИ ВСЁ ЧУЖДОЕ НАШЕМУ НАРОДУ, ПРИМЕРОВ МОРЕ! НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ ДОМАШНИЙ ФОТОАЛЬБОМ?! ДУМАЮ ЕЩЁ ХВАТИТ МЫСЛЕОБРАЗНОГО ПРОЦЕССА ЧТО БЫ ПОНЯТЬ О ЧЁМ Я.