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Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
Шакшак Жанибек в рокарии - Работы по озеленению дорожного кольца по ул. Карбышева завершились в Костанае
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