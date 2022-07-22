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≡ Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44733
Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 22.07.22 - 14:52
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Времена, когда жители Казахстана последние новости Алматы и зарубежья узнавали из свежеотпечатанных газет, в прошлом. Конечно, осталось еще немало людей, которые перелистывают печатные издания за утренним кофе или уютными вечерами. Но это больше дань традиции.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11325
Re: Почему интернет - лучший источник новостей, чем газета
Отправлено: 22.07.22 - 14:52
#1
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Цитата:
Ну и читать сводки в интернете можно в любое время и в любом месте

Например утром сидя на горшке)
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