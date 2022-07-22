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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:00
Цитата:
Хорошо, понял.
Тогда обязательность комментария должна быть?
Тимур Гафуров:
Темы для обсуждения в таком сообщении нет. Комментария к фотографии, который мог бы стать темой для обсуждения, тоже. Такие будем удалять.
Темы для обсуждения в таком сообщении нет. Комментария к фотографии, который мог бы стать темой для обсуждения, тоже. Такие будем удалять.
Хорошо, понял.
Тогда обязательность комментария должна быть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:01
Цитата:
Должен быть комментарий от пользователя - что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить в связи с публикуемой фотографией.
111:
Оно познавательное, если с ценниками тем более. Или все таки это личное?
Оно познавательное, если с ценниками тем более. Или все таки это личное?
Должен быть комментарий от пользователя - что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить в связи с публикуемой фотографией.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:02
Цитата:
Блин, не понял.
В Ленте сказано про дядю Вову условно.
Две недели во Флуде нельзя о нем говорить или можно?
Тимур Гафуров:
при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем).
при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем).
Блин, не понял.
В Ленте сказано про дядю Вову условно.
Две недели во Флуде нельзя о нем говорить или можно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:04
Цитата:
А, понятно..
То есть это не строго запрещено, но должен быть сам процесс, почему ты это поставил и зачем..
Вот тут хорошо даже.
Так видно наглядно, что вы в принципе ничего не запретили, а лишь прислушались к нашим пожеланиям и как бы улучшили качество флуда.
Тимур Гафуров:
Должен быть комментарий от пользователя -
Должен быть комментарий от пользователя -
А, понятно..
То есть это не строго запрещено, но должен быть сам процесс, почему ты это поставил и зачем..
Вот тут хорошо даже.
Так видно наглядно, что вы в принципе ничего не запретили, а лишь прислушались к нашим пожеланиям и как бы улучшили качество флуда.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:07
Цитата:
Речь о конкретном событии. А не о персоналиях. Если была новость об этом событии - обсуждайте под новостью. Если ее не было - во Флуде.
111:
Две недели во Флуде нельзя о нем говорить или можно?
Две недели во Флуде нельзя о нем говорить или можно?
Речь о конкретном событии. А не о персоналиях. Если была новость об этом событии - обсуждайте под новостью. Если ее не было - во Флуде.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:11
Цитата:
То есть если событие было в Ленте, во Флуде не обсуждаем примерно две недели?
Тимур Гафуров:
Если была новость об этом событии - обсуждайте под новостью. Если ее не было - во Флуде.
Если была новость об этом событии - обсуждайте под новостью. Если ее не было - во Флуде.
То есть если событие было в Ленте, во Флуде не обсуждаем примерно две недели?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:19
Цитата:
Если оно было в Ленте, то в Ленте и обсуждаете.
111:
То есть если событие было в Ленте, во Флуде не обсуждаем примерно две недели?
То есть если событие было в Ленте, во Флуде не обсуждаем примерно две недели?
Если оно было в Ленте, то в Ленте и обсуждаете.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:22
Цитата:
Хорошо, все примерно понял, что не понял, модераторы исправят в процессе так сказать.
Надеюсь другие на этих примерах тоже что то для себя выяснили.
Спасибо.
Тимур Гафуров:
Если оно было в Ленте, то в Ленте и обсуждаете
Если оно было в Ленте, то в Ленте и обсуждаете
Хорошо, все примерно понял, что не понял, модераторы исправят в процессе так сказать.
Надеюсь другие на этих примерах тоже что то для себя выяснили.
Спасибо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:23
Цитата:
Если не будет этой ветки, то останутся только "Амирки на горшках" и "Деревеньки" в разных вариациях. У каждого будет по личной теме и когда-нибудь обязательно дойдет до такого, что к себе никто чужих юзеров пускать писать не будет.
111:
Думаю сейчас идет обсуждение этой ветки, а не других..
Думаю сейчас идет обсуждение этой ветки, а не других..
Если не будет этой ветки, то останутся только "Амирки на горшках" и "Деревеньки" в разных вариациях. У каждого будет по личной теме и когда-нибудь обязательно дойдет до такого, что к себе никто чужих юзеров пускать писать не будет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:29
Цитата:
Ветку оставили же.
Но согласен, что в последние месяцы тут был перебор личной неприязни?
С этим то делать что то надо было?
Ветка осталась, хотя я еще повторюсь, если бы попробовали убрать в тестовом режиме еще в апреле, то больше бы обсуждали темы в Ленте и Амирка и Деревеньки тут ни при чем..
Этот продукт вы каждый можете создать сами..
Ну редакция нашла Соломоново решение, и так спасибо..
Маркс:
Если не будет этой ветки,
Если не будет этой ветки,
Ветку оставили же.
Но согласен, что в последние месяцы тут был перебор личной неприязни?
С этим то делать что то надо было?
Ветка осталась, хотя я еще повторюсь, если бы попробовали убрать в тестовом режиме еще в апреле, то больше бы обсуждали темы в Ленте и Амирка и Деревеньки тут ни при чем..
Этот продукт вы каждый можете создать сами..
Ну редакция нашла Соломоново решение, и так спасибо..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:41
Цитата:
То есть, если не обозначать конкретного спорящего, то проблемы умственных способностей и девиантного поведения можно поднимать? По сути, редакция предлагает просто глубже погружаться в применение эзопова языка и культивирует у пользователей форума прокачку умений писать и читать между строк.
Цитата:
Нужно предоставлять диплом или модераторы будут верить на слово? Так-то тут абсолютно все специалисты абсолютно во всех дисциплинах.
Цитата:
Вот это отлично. Слишком много таких сообщений, хотя количество пользователей, их генерирующих, стремится к единице.
Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?
Тимур Гафуров:
Спорить нужно о сути проблемы, а не об особенностях спорящих.
Спорить нужно о сути проблемы, а не об особенностях спорящих.
То есть, если не обозначать конкретного спорящего, то проблемы умственных способностей и девиантного поведения можно поднимать? По сути, редакция предлагает просто глубже погружаться в применение эзопова языка и культивирует у пользователей форума прокачку умений писать и читать между строк.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но о заболеваниях может делать выводы только специалист.
Но о заболеваниях может делать выводы только специалист.
Нужно предоставлять диплом или модераторы будут верить на слово? Так-то тут абсолютно все специалисты абсолютно во всех дисциплинах.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Сами же пользователи неоднократно призывали навести порядок во Флуде, убрать из этой ветки сообщения, не несущие смысловой нагрузки. Что мы сейчас и будем делать.
Сами же пользователи неоднократно призывали навести порядок во Флуде, убрать из этой ветки сообщения, не несущие смысловой нагрузки. Что мы сейчас и будем делать.
Вот это отлично. Слишком много таких сообщений, хотя количество пользователей, их генерирующих, стремится к единице.
Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:43
Цитата:
Насчёт этого продукта мы все в курсе.
111:
Этот продукт вы каждый можете создать сами..
Этот продукт вы каждый можете создать сами..
Насчёт этого продукта мы все в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:46
Цитата:
Например?
Маркс:
Насчёт этого продукта мы все в курсе.
Насчёт этого продукта мы все в курсе.
Например?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:51
Цитата:
Что например? Что каждый может сам создать этот продукт?
111:
Например?
Например?
Что например? Что каждый может сам создать этот продукт?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:57
Цитата:
Кстати, сообщения из одного слова запрещены. Пункт 2.2.15.
111:
Например?
Например?
Кстати, сообщения из одного слова запрещены. Пункт 2.2.15.
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