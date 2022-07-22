Отправлено: - 14:01

111:

Оно познавательное, если с ценниками тем более. Или все таки это личное?

Цитата:Должен быть комментарий от пользователя - что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить в связи с публикуемой фотографией.