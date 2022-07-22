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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 98 из 99«1...96979899»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:00
#1456
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Темы для обсуждения в таком сообщении нет. Комментария к фотографии, который мог бы стать темой для обсуждения, тоже. Такие будем удалять.

Хорошо, понял.
Тогда обязательность комментария должна быть?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:01
#1457
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Цитата:
111:
Оно познавательное, если с ценниками тем более. Или все таки это личное?

Должен быть комментарий от пользователя - что именно он хочет обсудить или о чем именно хочет поговорить в связи с публикуемой фотографией.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:02
#1458
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Цитата:
Тимур Гафуров:
при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем).

Блин, не понял.
В Ленте сказано про дядю Вову условно.
Две недели во Флуде нельзя о нем говорить или можно?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:04
#1459
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Должен быть комментарий от пользователя -

А, понятно..
То есть это не строго запрещено, но должен быть сам процесс, почему ты это поставил и зачем..
Вот тут хорошо даже.
Так видно наглядно, что вы в принципе ничего не запретили, а лишь прислушались к нашим пожеланиям и как бы улучшили качество флуда.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:07
#1460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Две недели во Флуде нельзя о нем говорить или можно?

Речь о конкретном событии. А не о персоналиях. Если была новость об этом событии - обсуждайте под новостью. Если ее не было - во Флуде.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:11
#1461
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если была новость об этом событии - обсуждайте под новостью. Если ее не было - во Флуде.

То есть если событие было в Ленте, во Флуде не обсуждаем примерно две недели?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:19
#1462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть если событие было в Ленте, во Флуде не обсуждаем примерно две недели?

Если оно было в Ленте, то в Ленте и обсуждаете.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:22
#1463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Если оно было в Ленте, то в Ленте и обсуждаете

Хорошо, все примерно понял, что не понял, модераторы исправят в процессе так сказать.
Надеюсь другие на этих примерах тоже что то для себя выяснили.
Спасибо.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:23
#1464
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Цитата:
111:
Думаю сейчас идет обсуждение этой ветки, а не других..

Если не будет этой ветки, то останутся только "Амирки на горшках" и "Деревеньки" в разных вариациях. У каждого будет по личной теме и когда-нибудь обязательно дойдет до такого, что к себе никто чужих юзеров пускать писать не будет.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:29
#1465
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Цитата:
Маркс:
Если не будет этой ветки,

Ветку оставили же.
Но согласен, что в последние месяцы тут был перебор личной неприязни?
С этим то делать что то надо было?
Ветка осталась, хотя я еще повторюсь, если бы попробовали убрать в тестовом режиме еще в апреле, то больше бы обсуждали темы в Ленте и Амирка и Деревеньки тут ни при чем..
Этот продукт вы каждый можете создать сами..
Ну редакция нашла Соломоново решение, и так спасибо..
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:41
#1466
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Спорить нужно о сути проблемы, а не об особенностях спорящих.

То есть, если не обозначать конкретного спорящего, то проблемы умственных способностей и девиантного поведения можно поднимать? По сути, редакция предлагает просто глубже погружаться в применение эзопова языка и культивирует у пользователей форума прокачку умений писать и читать между строк.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но о заболеваниях может делать выводы только специалист.

Нужно предоставлять диплом или модераторы будут верить на слово? Так-то тут абсолютно все специалисты абсолютно во всех дисциплинах.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Сами же пользователи неоднократно призывали навести порядок во Флуде, убрать из этой ветки сообщения, не несущие смысловой нагрузки. Что мы сейчас и будем делать.

Вот это отлично. Слишком много таких сообщений, хотя количество пользователей, их генерирующих, стремится к единице.

Единственное, что осталось непонятным, в личных ветках тоже действуют правила о личной переписке, оскорблениях и прочих запретах или там типа оффшоров, зоны свободной раздачи слонов?
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:43
#1467
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Цитата:
111:
Этот продукт вы каждый можете создать сами..

Насчёт этого продукта мы все в курсе.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:46
#1468
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Цитата:
Маркс:
Насчёт этого продукта мы все в курсе.

Например?
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:51
#1469
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Цитата:
111:
Например?

Что например? Что каждый может сам создать этот продукт?
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 14:57
#1470
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Цитата:
111:
Например?

Кстати, сообщения из одного слова запрещены. Пункт 2.2.15.
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