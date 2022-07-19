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≡ Таки, да! И что!?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44730
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
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Когда успели отгреметь фанфары от феерической победы Елены Рыбакиной, пришла ещё радость опять откуда не ждали! Никогда такого не было и вот, опять случилось! Местная пресса обошла своим вниманием, но народ имеет право об этом знать и гордится. Опять казахстанские спортсмены отличились в мировом спорте, как никогда такого не было.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2984
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 10:50
#15
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Цитата:
saba:
Сегодня кстати прочитал наша Мамажанова там же на чемпионате мира, на марафоне прибежала 21, первая эфиопка, вторая кениика. третья израильтянка кенийского происхождения. так что израильтяне тоже не брезгуют натурализацией.


Жанна Мамажанова в апреле текущего года на Ротердамском марафоне в Нидерланнах побила рекорд Казахстана. В 1987 году этот рекорд установила казахстанка Зоя Иванова с показателем заслуженного мастера спорта СССР - 2:27:57, а Ж. Мамажанова пересекла финишную черту в 2:26:54 и завоевала бронзовую медаль, золото и серебро за кенийскими спортсменками.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
290
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 11:09
#16
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Цитата:
таноми52:
Точно! Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.

"В заключение скажу лишь о двойственности сознания (двойной морали?) американских политкорректных либералов – то есть практически всего американского истеблишмента. Если у них спросить, не потому ли негров так много в боксе и баскетболе, что у них есть врождённые и генетически определённые преимущества перед белыми в двигательных видах активности, то политкорректные либералы радостно закивают: да, возможно, так и есть – преимущества негров, поэтому… Но если продолжить логическую ниточку и спросить: а не кажется ли вам, что малое количество негров на факультетах точных наук в американских университетах – это свидетельство генетического преимущества белых, то есть врожденных недостатков чёрных в данных областях деятельности… О-о-о! Вас немедленно обзовут расистом. И вход в приличное общество для вас будет закрыт раз и навсегда. Если у цветных (женщин) есть врождённые преимущества, значит, у них есть врождённые преимущества – с этим ничего не поделаешь. А если у женщин (цветных) есть врождённые недостатки, то вы – f****g расист…"
А.Никонов. Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2340
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 11:42
#17
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"Действительно, в любом виде спорта легионеры стремительными горнолыжниками лавируют между командами, странами, континентами по удобно проложенным денежным трассам. От этого теряется весь смысл понятия “соревнование”, поскольку основным показателем триумфа является банальное наличие денег на покупку спортсмена. А это, по сути, ничем не отличается от покупки победы другим рыночным способом. И успех команды теперь зависит не от слаженности совместных действий и не от общекомандного духа, а от наличия дорогостоящих индивидуальностей. Поэтому развитие массового спорта становится ненужным, выгоднее все силы и деньги общества бросать на покупку драгоценных спортивных экземпляров для повышения имиджа. Сегодня Пьер де Кубертен непременно добавил бы десятую главу к своей оде - “О спорт! Ты - деньги!”."

Ода спорту. Глава десятая.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17150
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 11:51
#18
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Цитата:
Гога:
пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед .

Есть много видов спорта, так или иначе сопровождающихся болью. Но бокс требует именно устойчивости от ударов в голову ;-)
Никто не желает обсудить генетическую предрасположенность в этом случае? :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
547
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 12:03
#19
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Цитата:
Гога:
У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед .

Люди, не путайте! Если болевой порог пониженный, это означает, что человека скручивает даже от лёгкого укола иголкой. А вот человек с высоким болевым порогом, может сразу не почувствовать, что ему на ногу упал раскалённый уголёк.
Чтобы впредь не путаться, представляйте себе такую картину: вам предстоит приложить определённые усилия, чтобы переступить обычный дверной порог. Для переступания какого порога вам понадобиться усилий больше? Для высокого.
Так и с болевым порогом: для того, чтобы достичь воздействия на ноцицепторы (рецепторы боли) человека с высоким болевым порогом надо приложить больше усилий, то есть он менее чувствительный.
Поэтому человек с низким болевым порогом, через который легко переступить, боксом заниматься не сможет.
Порог низкий, значит чувствительность высокая.
Теперь никто путаться в понятиях не будет?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2984
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 12:23
#20
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Цитата:
Елена Пикельная:
Поэтому человек с низким болевым порогом, через который легко переступить, боксом заниматься не сможет. Порог низкий, значит чувствительность высокая. Теперь никто путаться в понятиях не будет?


Спасибо за разъяснения, теперь понятно и впредь конечно не будем путаться в понятиях. Ранее думал почему сопливые, ой, прошу прошения, иностранцы из-за тридевять земель боксом не занимаются.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6005
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 12:25
#21
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Цитата:
Елена Пикельная:
Теперь никто путаться в понятиях не будет?

---Спасибо . Перепутал .Надо было - пониженный порог чувствительности - так правильно ?

[Исправлено: Гога, 21.07.2022 - 09:34]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
878
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 13:47
#22
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таки Нора Джеруто завоевала золото ЧМ-2022 на дистанции 3 000 метров с препятствиями с новым рекордом) и да, с 17 года уроженка Кении - живет в РК)
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
290
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 13:50
#23
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Наглядно Гильермо Джонс - Денис Лебедев
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2984
Таки, да! И что!?
Отправлено: 22.07.22 - 11:04
#24
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Цитата:
lavprof:
таки Нора Джеруто завоевала золото ЧМ-2022 на дистанции 3 000 метров с препятствиями с новым рекордом) и да, с 17 года уроженка Кении - живет в РК)


Казахстанка кенийского происхождения, было бы отлично, если на летних Олимпийских играх в 2024 году, Нора Джеруто выиграет золото.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
878
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 22.07.22 - 11:21
#25
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Цитата:
Kairat stayer:
выиграет золото.

поддерживаю!)
Кстати, а как давно стипл-чейз стал стипль-чез называться?) та самая Википедия именно так пишет, и во многих источниках стипль-чез (реже стипл-чейз). Я просто вырос на энциклопедическом словаре юного спортсмена, большущая зеленая книга)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2984
Таки, да! И что!?
Отправлено: 22.07.22 - 11:33
#26
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Цитата:
lavprof:
Кстати, а как давно стипл-чейз стал стипль-чез называться?) та самая Википедия именно так пишет, и во многих источниках стипль-чез (реже стипл-чейз). Я просто вырос на энциклопедическом словаре юного спортсмена, большущая зеленая книга)


Раньше, мы как-то не заморачивались, говорили три с препятствиями бежит или редко стипль.
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