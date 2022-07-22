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≡ Коноплю в квартире выращивал рудничанин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44730
Коноплю в квартире выращивал рудничанин
Отправлено: 22.07.22 - 10:23
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Специальную комнату для выращивания конопли оборудовал 37-летний житель города. Мужчина задержан за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, сообщают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
987
Re: Коноплю в квартире выращивал рудничанин
Отправлено: 22.07.22 - 10:23
#1
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мафия не любит конкурентов, хотя 4 куста - больше на хобби похоже )
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