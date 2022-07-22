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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 01:03
#1426
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6005
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 01:07
#1427
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А есть какие либо конкретные критерии для чистки флуда ?? Я вижу только какой то хаос в этом вопросе . Модераторы подходят слишком формально . Уже как вам писал - дайте больше свободы !!! Чего вы опасаетесь ?? Удаляйте уж самые крайние комменты . Пройдитесь по сегодняшнему флуду - овчинка выделки не стоит . Дайте людям пар выпустить . Матюки , ПРЯМЫЕ оскорбления , национализм - удалять . Ну дайте людям потрепаться . Чего вы боитесь .Пусть дискуссии будут острыми , на грани фола - ведь так интереснее . А своими удалениями только рубите сук , на котором сидите . Вон , Александрович хочет уйти . И с кем вы останетесь ??? Со 111ым , которой сплошные фейки гонит с украинского и западного ТВ, напоминая попа Гапона (был такой провокатор)?? Вон и Алекс , и Максаф почти не появляются ? То , что меня поудаляли - переживу . Но политику газеты я перестал понимать .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 01:46
#1428
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Цитата:
Гога:
---Да ,Марат , 3 мая -

Марат и Марат.
Для кого то Марик.
По закону Мереке..
Тут нет ничего такого..
А год рождения то?
Ну ты и про Б. говорил и что, мне это чего то дало?
Даже его фото мне присылал и что?
Для меня это вообще ничего не значит, наоборот, я хоть знаю что этот старик реален..
Все нормально думаю, но только для чего ты этим занимался, не пойму..
И да, я к нему в одноклассники так и не залез.
Мне стыдно просто было..
Хотя да, можно было и невидимку как ты включить и потроллить..
Но для меня это как то низковато..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 01:47
#1429
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Ну а то что я 70го года и мне 52, совершенно открытая информация еще с года 2012го..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 01:54
#1430
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Ну и выслеживать все по соцсетям, ну это какая то глупость..
Тут любой знает и дом и номер моей квартиры, если надо, сам скажу, уже же показывал..
Это говорит только что я реален и никого не боюсь..
Все это знают и давно, еще с Рудного по Горняков..
Какое то пацанство что ли..
Все мы взрослые люди вроде и заниматься этим..
Спросил бы, ответил бы, было бы проще..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 09:23
#1431
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но это не место для обмена оскорблениями и не место для публикации постов, которые не задают тему для обсуждения. Вне зависимости от того, является ли этот пост пословицей или каким-либо еще жанром устного народного творчества. Сообщений, которые не предлагают тему для обсуждения, во Флуде больше не будет. Дополнение в правила завтра внесем.

А разве умственные способности оппонента или его асоциальное поведение не тема для обсуждения? Можно также обсудить психические заболевания, поднять тему грубости и нелогичности восприятия окружающей действительности. Как можно это запрещать? Получается, что теперь всем пользователям придется только смотреть, как Амирка ходит на горшок и как в деревеньке меняются времена года? Как-то странно поменялась политика редакции, позиционирующей себя как либеральную, но в своих собственных правилах опирающейся на жесткую диктатуру. Предлагаю обсудить здесь эту тему.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 09:29
#1432
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Цитата:
Маркс:
Как-то странно поменялась политика редакции, позиционирующей себя как либеральную, но в своих собственных правилах опирающейся на жесткую диктатуру. Предлагаю обсудить здесь эту тему.

Боюсь не получится,редакцию нельзя обсуждать.
Цитата:
Тимур Гафуров: Сегодня из Флуда были удалены сообщения, которые содержат: оскорбления, личную переписку между пользователями, обсуждение действий редакции сайта.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 09:52
#1433
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Цитата:
Гога:
А есть какие либо конкретные критерии для чистки флуда ?? Я вижу только какой то хаос в этом вопросе .

Как всегда все упирается в извечный вопрос: "А судьи кто?" И далее он приводит вопрошающего к проблеме реорганизации Рабкрина редакции. Предлагаю создать общественный совет форума (ОСФ), который будет наблюдать за модераторами и направлять их работу в правильное русло. Возможно даже разрешить с помощью голосования наделять модераторским функционалом отдельных пользователей, пользующихся уважением и доверием большинства (не редакции). Пора уходить от диктата главного редактора к солнечной демократии.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 09:54
#1434
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Цитата:
Добринцофф:
Боюсь не получится,редакцию нельзя обсуждать.

Мы обсуждаем форумную политику, а не редакционную.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 10:07
#1435
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Флуд и оффтопик. Но это не место ... для публикации постов,
которые не задают тему для обсуждения.


////Флуд (от англ. Flood – наводнение) —
способ ведения беседы в интернете, при котором пользователи обмениваются
между собой бессмысленными по содержанию сообщениями,
не имеющими отношения к теме обсуждения.
флуд используют на форумах и в чатах с целью отвлечения внимания, либо для троллинга.///
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 10:21
#1436
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Всем доброго времени суток!)
Я правильно понял, что "Флуд" теперь не флуд? Тогда сразу вношу предложение переименовать его в "Другие новости/обсуждения", дабы те, кто по тем или иным причинам пропустил нововведения, не стали потом удивляться удалению своих сообщений, ибо понятие "флуд" уважаемым Алексом обозначено выше.
Жаль, что все идет именно так, но что ж поделать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 10:21
#1437
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать


неожиданно.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Но если, по вашему мнению, есть нарушения, сообщайте.


как минимум с десяток сообщений по этому поводу прозвучало.
остались без ответа. просто молчание.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2839
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.07.22 - 10:48
#1438
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Цитата:
Гога:
Но политику газеты я перестал понимать .


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