Отправлено: - 09:23

Тимур Гафуров:

Но это не место для обмена оскорблениями и не место для публикации постов, которые не задают тему для обсуждения. Вне зависимости от того, является ли этот пост пословицей или каким-либо еще жанром устного народного творчества. Сообщений, которые не предлагают тему для обсуждения, во Флуде больше не будет. Дополнение в правила завтра внесем.



Цитата:А разве умственные способности оппонента или его асоциальное поведение не тема для обсуждения? Можно также обсудить психические заболевания, поднять тему грубости и нелогичности восприятия окружающей действительности. Как можно это запрещать? Получается, что теперь всем пользователям придется только смотреть, как Амирка ходит на горшок и как в деревеньке меняются времена года? Как-то странно поменялась политика редакции, позиционирующей себя как либеральную, но в своих собственных правилах опирающейся на жесткую диктатуру. Предлагаю обсудить здесь эту тему.