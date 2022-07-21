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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 299 из 299«1...297298299
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 20:50
#4471
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Украинское эффективное орудие для войны..



Вот уж не знал..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 20:51
#4472
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Еще что то..



Оказывается они делают вылазки на этих багги, делают свое дело и быстро удирают..
Неплохо..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 21:36
#4473
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Цитата:
111:
делают свое дело и быстро удирают..

---Типа ---ка-ка в кустах , и быстрее назад ???
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 21:49
#4474
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Цитата:
Гога:
Типа ---ка-ка в кустах , и быстрее назад ???

Само собой..
Ты же спасаешь свою жизнь, которая пригодится и для других диверсий по отношению к противнику..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:03
#4475
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Красота..

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К
§ Каламкас
(Пользователи)
Регистрация:
21.07.22
Сообщений:
2
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:06
#4476
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111
Извините за нескромный вопрос, а Вы чем на жизнь зарабатываете? А то судя по Вашим постам, Вы постоянно здесь, на форуме.
Очень по-женски жалко Вашу жену. Когда муж постоянно рядом ошивается, да еще и фоткает тебя, но только сзади :lol:. Плюс надо практически каждый день готовить новое блюдо. Я бы так не смогла жить и прибила бы своего мужчину. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:08
#4477
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Выпиваем компот Вишневый и на улицу..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:09
#4478
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Цитата:
Каламкас:
Очень по-женски жалко Вашу жену. Когда муж постоянно рядом ошивается, да еще

Да она меня сама никуда не отпускает..
Зад..
А перед зачем?
Лицо просто не фотаю..
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К
§ Каламкас
(Пользователи)
Регистрация:
21.07.22
Сообщений:
2
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:10
#4479
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А еще. На телефоне редми в настройках камеры можно убрать этот бесючий логотип.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:11
#4480
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Цитата:
Каламкас:
Когда муж постоянно рядом ошивается

Ой, а где она?
Сейчас поищу....
А, вот она, вид сверху..



Она в белом там, как обычно среди детей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:13
#4481
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Цитата:
Каламкас:
На телефоне редми в настройках камеры можно убрать этот бесючий логотип

Ну для меня это крутой логотип, хотя убрать его не умею, уже года полтора или два сотке, а не научился ей пользоваться..
Это как типа Айфон 25..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 22:28
#4482
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А вот и Амирку нашел..

ссылка на фото
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