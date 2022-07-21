Отправлено: - 22:06

Извините за нескромный вопрос, а Вы чем на жизнь зарабатываете? А то судя по Вашим постам, Вы постоянно здесь, на форуме.Очень по-женски жалко Вашу жену. Когда муж постоянно рядом ошивается, да еще и фоткает тебя, но только сзади. Плюс надо практически каждый день готовить новое блюдо. Я бы так не смогла жить и прибила бы своего мужчину.