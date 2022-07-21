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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 95 из 95«1...939495
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:12
#1411
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Цитата:
Эл-починно:
Изначально одна одноимённая ветка так и функционировала, но в итоге превратилась в политическую арену, мягко говоря. Как быть и что делать?

Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое. Но если, по вашему мнению, есть нарушения, сообщайте.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:13
#1412
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:14
#1413
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Цитата:
Эл-починно:
Если я правильно понял, то нельзя будет даже просто клип какой или фильм выложить?

Можно. Но поясняйте, что именно вы хотите обсудить, выложив этот клип.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:15
#1414
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Предпочтение

Понял.
Но тут конкуренция жесткая в области и как бы вы первее тут всез первых..
Неохота с вами конкурировать, да и не вмоготу это..
Сил на это нет..
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:16
#1415
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Цитата:
Гога:
А где общаться на отвлеченные темы ??

Что такое отвлеченная тема? Поясните. пожалуйста.
Флуд все-таки нужен для того, чтобы обсуждать события, проблемы, интересные многим пользователям.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:18
#1416
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Прощаюсь с вами до завтра. Всем спокойной ночи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:18
#1417
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать

----Ой , да ладно ! Там маленький мальчик пухленькими пальчиками шлепал по клавишам - и никто , никто не видел фейков и русофобии , призывов к войне ??Или просто туда никто не заходил ?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:20
#1418
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое.

Но простите, Вы же сами написали, для обсуждения личной жизни. Или я теперь могу создать ветку, подходяще её назвать и обсуждать, что взбредёт?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5999
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:21
#1419
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Цитата:
Тимур Гафуров:
вы хотите обсудить, выложив этот клип.

---Ну почему сразу ОБСУДИТЬ ??ПРосто понравился - хочу поделиться радостью . Кому-то понравиться , кому - то - нет .
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A
§ Alexandrovich
(Пользователи)
Регистрация:
16.07.22
Сообщений:
15
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:22
#1420
Комментарий проходит проверку.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3090
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:25
#1421
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Что ж! Флуд, который уже спрограммирован (с завтрашнего дня) меня не привлекает. Я вот люблю с форумчанами настроением поделиться: как звездопадом любовалась (персидами), н-мер, или своей любовью к дождям, яблоням и вишням в цвету, запаху скошенной травы, любимой музыкой для души, каким-то танцем, навевающем ностальгию, подшутить незлобиво над кем-то, наконец, романтики какой-то подкинуть
Думала, для такого неформального общения с уже хорошо знакомыми форумчанами флуд и существует. Ибо по принципиальным вопросам можно и в темах самовыразиться.
Но флуд с такими направлениями, оглашенными редакцией, уже не флуд!
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A
§ Alexandrovich
(Пользователи)
Регистрация:
16.07.22
Сообщений:
15
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:26
#1422
Комментарий проходит проверку.
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