Отправлено: - 22:12

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Изначально одна одноимённая ветка так и функционировала, но в итоге превратилась в политическую арену, мягко говоря. Как быть и что делать?

Цитата:Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое. Но если, по вашему мнению, есть нарушения, сообщайте.