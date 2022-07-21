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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:12
Цитата:
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое. Но если, по вашему мнению, есть нарушения, сообщайте.
Эл-починно:
Изначально одна одноимённая ветка так и функционировала, но в итоге превратилась в политическую арену, мягко говоря. Как быть и что делать?
Изначально одна одноимённая ветка так и функционировала, но в итоге превратилась в политическую арену, мягко говоря. Как быть и что делать?
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое. Но если, по вашему мнению, есть нарушения, сообщайте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:13
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:14
Цитата:
Можно. Но поясняйте, что именно вы хотите обсудить, выложив этот клип.
Эл-починно:
Если я правильно понял, то нельзя будет даже просто клип какой или фильм выложить?
Если я правильно понял, то нельзя будет даже просто клип какой или фильм выложить?
Можно. Но поясняйте, что именно вы хотите обсудить, выложив этот клип.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:15
Цитата:
Понял.
Но тут конкуренция жесткая в области и как бы вы первее тут всез первых..
Неохота с вами конкурировать, да и не вмоготу это..
Сил на это нет..
Тимур Гафуров:
Предпочтение
Предпочтение
Понял.
Но тут конкуренция жесткая в области и как бы вы первее тут всез первых..
Неохота с вами конкурировать, да и не вмоготу это..
Сил на это нет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:16
Цитата:
Что такое отвлеченная тема? Поясните. пожалуйста.
Флуд все-таки нужен для того, чтобы обсуждать события, проблемы, интересные многим пользователям.
Гога:
А где общаться на отвлеченные темы ??
А где общаться на отвлеченные темы ??
Что такое отвлеченная тема? Поясните. пожалуйста.
Флуд все-таки нужен для того, чтобы обсуждать события, проблемы, интересные многим пользователям.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:18
Прощаюсь с вами до завтра. Всем спокойной ночи.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:18
Цитата:
----Ой , да ладно ! Там маленький мальчик пухленькими пальчиками шлепал по клавишам - и никто , никто не видел фейков и русофобии , призывов к войне ??Или просто туда никто не заходил ?
Тимур Гафуров:
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать
----Ой , да ладно ! Там маленький мальчик пухленькими пальчиками шлепал по клавишам - и никто , никто не видел фейков и русофобии , призывов к войне ??Или просто туда никто не заходил ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:20
Цитата:
Но простите, Вы же сами написали, для обсуждения личной жизни. Или я теперь могу создать ветку, подходяще её назвать и обсуждать, что взбредёт?
Тимур Гафуров:
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое.
Редакция не может указывать автору ветки на то, что именно он может в ней публиковать. Тем более, что название у этой ветки предельно широкое.
Но простите, Вы же сами написали, для обсуждения личной жизни. Или я теперь могу создать ветку, подходяще её назвать и обсуждать, что взбредёт?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:21
Цитата:
---Ну почему сразу ОБСУДИТЬ ??ПРосто понравился - хочу поделиться радостью . Кому-то понравиться , кому - то - нет .
Тимур Гафуров:
вы хотите обсудить, выложив этот клип.
вы хотите обсудить, выложив этот клип.
---Ну почему сразу ОБСУДИТЬ ??ПРосто понравился - хочу поделиться радостью . Кому-то понравиться , кому - то - нет .
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.07.22
- Сообщений:
- 15
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:22
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3090
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:25
Что ж! Флуд, который уже спрограммирован (с завтрашнего дня) меня не привлекает. Я вот люблю с форумчанами настроением поделиться: как звездопадом любовалась (персидами), н-мер, или своей любовью к дождям, яблоням и вишням в цвету, запаху скошенной травы, любимой музыкой для души, каким-то танцем, навевающем ностальгию, подшутить незлобиво над кем-то, наконец, романтики какой-то подкинуть
Думала, для такого неформального общения с уже хорошо знакомыми форумчанами флуд и существует. Ибо по принципиальным вопросам можно и в темах самовыразиться.
Но флуд с такими направлениями, оглашенными редакцией, уже не флуд!
Думала, для такого неформального общения с уже хорошо знакомыми форумчанами флуд и существует. Ибо по принципиальным вопросам можно и в темах самовыразиться.
Но флуд с такими направлениями, оглашенными редакцией, уже не флуд!
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.07.22
- Сообщений:
- 15
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 22:26
Комментарий проходит проверку.
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