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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:19
Цитата:
Ну ладно уже..
В твоей стоане за слово спецоперация в кавычках или за слово война на 7 лет сажают и штрафами облаживают.
Что то ты об этом подзабыл.
А за сине желтый цвет сумки или крыши, по полной срок получают, просто за то, что не того цвета.
Я думал такое только в Туркменистане.
Но ты то молчишь и принимаешь там такие реалии..
А тут прям демократ такой..
Гога:
Модераторы свирепствуют -
Модераторы свирепствуют -
Ну ладно уже..
В твоей стоане за слово спецоперация в кавычках или за слово война на 7 лет сажают и штрафами облаживают.
Что то ты об этом подзабыл.
А за сине желтый цвет сумки или крыши, по полной срок получают, просто за то, что не того цвета.
Я думал такое только в Туркменистане.
Но ты то молчишь и принимаешь там такие реалии..
А тут прям демократ такой..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:21
Цитата:
Хех..
Это типа когда ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?
Ну да, ты же не рисовал эту картинку, ты ее выклал..
Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила и завуалированно материть оппонента мы сделали Нарушением.
Мы сами.
Никакая не редакция.
Гога:
Сказал - но это же у меня удалили 4 коммента с РУССКИМИ поговорками - а основания так и не предоставили
Сказал - но это же у меня удалили 4 коммента с РУССКИМИ поговорками - а основания так и не предоставили
Хех..
Это типа когда ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?
Ну да, ты же не рисовал эту картинку, ты ее выклал..
Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила и завуалированно материть оппонента мы сделали Нарушением.
Мы сами.
Никакая не редакция.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:22
Цитата:
---Стрелочник , рельсы не переводи . ХХХХне занимайся
111:
В твоей стоане за слово с
В твоей стоане за слово с
---Стрелочник , рельсы не переводи . ХХХХне занимайся
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:24
Цитата:
----Покажи хоть одну
111:
ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?
ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?
----Покажи хоть одну
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:26
Цитата:
----Где ??Когда ??? Кто ???
111:
Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила
Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила
----Где ??Когда ??? Кто ???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:27
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:29
Цитата:
Проснись.
В вопросах редакции, шли 4 месяца внесений предложений и правил.
Гога:
Где ??Когда ??? Кто ???
Где ??Когда ??? Кто ???
Проснись.
В вопросах редакции, шли 4 месяца внесений предложений и правил.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:32
Ну и зачем мне слать в личку теперь уже мои фото?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:35
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:37
Цитата:
----Ну не знал , извини . На просторах Интернета встретилась
111:
----Ну не знал , извини . На просторах Интернета встретилась
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:41
Цитата:
Да ты у меня с 2018го в одноклассниках копался, разве это кто то скрывает?
В инстаграме у меня новые фото, можешь тоже зайти.
Одноклассники там год не появляюсь наверно, забросил их..
Мне то без разницы.
Гога:
Ну не знал , извини . На просторах Интернета
Ну не знал , извини . На просторах Интернета
Да ты у меня с 2018го в одноклассниках копался, разве это кто то скрывает?
В инстаграме у меня новые фото, можешь тоже зайти.
Одноклассники там год не появляюсь наверно, забросил их..
Мне то без разницы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:41
Цитата:
Цитата:
---Так редакция ??? Или вы сами - и кто именно - сами ??Определись уже - редакция - не редакция ??
111:
Мы сами. Никакая не редакция.
Мы сами. Никакая не редакция.
Цитата:
111:
В вопросах редакции, шли 4 месяца внесений предложений и правил.
В вопросах редакции, шли 4 месяца внесений предложений и правил.
---Так редакция ??? Или вы сами - и кто именно - сами ??Определись уже - редакция - не редакция ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:42
Цитата:
---Да ,Марат , 3 мая - может ты и прав
111:
Да ты у меня с 2018го в одноклассниках копался
Да ты у меня с 2018го в одноклассниках копался
---Да ,Марат , 3 мая - может ты и прав
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:43
Цитата:
Сами пользователи.
То есть мы.
А что?
Гога:
Или вы сами - и кто именно - сами ??
Или вы сами - и кто именно - сами ??
Сами пользователи.
То есть мы.
А что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:43
Цитата:
Ну если эти поговорки были направлены против кого то,то понятно что их почистили
Оскорбление же
Гога:
В личку послал
В личку послал
Ну если эти поговорки были направлены против кого то,то понятно что их почистили
Оскорбление же
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