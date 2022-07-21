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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 92 из 93«1...90919293»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:19
#1366
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Цитата:
Гога:
Модераторы свирепствуют -

Ну ладно уже..
В твоей стоане за слово спецоперация в кавычках или за слово война на 7 лет сажают и штрафами облаживают.
Что то ты об этом подзабыл.
А за сине желтый цвет сумки или крыши, по полной срок получают, просто за то, что не того цвета.
Я думал такое только в Туркменистане.
Но ты то молчишь и принимаешь там такие реалии..
А тут прям демократ такой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:21
#1367
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Цитата:
Гога:
Сказал - но это же у меня удалили 4 коммента с РУССКИМИ поговорками - а основания так и не предоставили

Хех..
Это типа когда ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?
Ну да, ты же не рисовал эту картинку, ты ее выклал..
Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила и завуалированно материть оппонента мы сделали Нарушением.
Мы сами.
Никакая не редакция.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:22
#1368
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Цитата:
111:
В твоей стоане за слово с

---Стрелочник , рельсы не переводи . ХХХХне занимайся
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:24
#1369
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Цитата:
111:
ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?

----Покажи хоть одну
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:26
#1370
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Цитата:
111:
Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила

----Где ??Когда ??? Кто ???
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:27
#1371
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:29
#1372
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Цитата:
Гога:
Где ??Когда ??? Кто ???

Проснись.
В вопросах редакции, шли 4 месяца внесений предложений и правил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:32
#1373
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Ну и зачем мне слать в личку теперь уже мои фото?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:35
#1374
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:37
#1375
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Цитата:
111:

----Ну не знал , извини . На просторах Интернета встретилась
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:41
#1376
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Цитата:
Гога:
Ну не знал , извини . На просторах Интернета

Да ты у меня с 2018го в одноклассниках копался, разве это кто то скрывает?
В инстаграме у меня новые фото, можешь тоже зайти.
Одноклассники там год не появляюсь наверно, забросил их..
Мне то без разницы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:41
#1377
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Цитата:
111:
Мы сами. Никакая не редакция.

Цитата:
111:
В вопросах редакции, шли 4 месяца внесений предложений и правил.

---Так редакция ??? Или вы сами - и кто именно - сами ??Определись уже - редакция - не редакция ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5985
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:42
#1378
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Цитата:
111:
Да ты у меня с 2018го в одноклассниках копался

---Да ,Марат , 3 мая - может ты и прав
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:43
#1379
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Цитата:
Гога:
Или вы сами - и кто именно - сами ??

Сами пользователи.
То есть мы.
А что?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12782
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 19:43
#1380
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Цитата:
Гога:
В личку послал

Ну если эти поговорки были направлены против кого то,то понятно что их почистили
Оскорбление же
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Страница 92 из 93«1...90919293»
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