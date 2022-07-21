Отправлено: - 19:21

Гога:

Сказал - но это же у меня удалили 4 коммента с РУССКИМИ поговорками - а основания так и не предоставили

Цитата:Хех..Это типа когда ты с матерными и оскорбительными словами картинки выкладывал?Ну да, ты же не рисовал эту картинку, ты ее выклал..Вообще то мы сами принимали всем форумом такие правила и завуалированно материть оппонента мы сделали Нарушением.Мы сами.Никакая не редакция.