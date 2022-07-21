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≡ Новый праздник могут учредить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44726
Новый праздник могут учредить в Казахстане
Отправлено: 21.07.22 - 17:34
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В пояснительной записке отмечается, что работники сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также содержат жилищный фонд страны.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2838
Re: Новый праздник могут учредить в Казахстане
Отправлено: 21.07.22 - 17:34
#1
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