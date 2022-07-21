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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:07
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:08
Странно..
Когда обо мне пишут, с оскорблениями, то им это нравится..
Дорогая редакция, пять, пять страниц где то с 79й страницы шло личное обсуждение за глаза про меня.
Давайте то хоть соблюдать свои же правила и не давать никому завуалировано оскорблять друг друга и тем более обзывать.
Эти правила мы приняли или нет, вопрос к Тимуру?
Мы ведь сами и вы говорили об этом?
Когда обо мне пишут, с оскорблениями, то им это нравится..
Дорогая редакция, пять, пять страниц где то с 79й страницы шло личное обсуждение за глаза про меня.
Давайте то хоть соблюдать свои же правила и не давать никому завуалировано оскорблять друг друга и тем более обзывать.
Эти правила мы приняли или нет, вопрос к Тимуру?
Мы ведь сами и вы говорили об этом?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:10
Повторяю - прекратите обсуждать и оскорблять друг друга и засорять форум. Тех, кто будет продолжать, переведем в режим чтения, не дожидаясь понедельника.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:11
Цитата:
Ленту почистили. Если что-то не увидел - пишите в личку.
111:
Мы ведь сами и вы говорили об этом?
Мы ведь сами и вы говорили об этом?
Ленту почистили. Если что-то не увидел - пишите в личку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:13
Я ушел, чтобы тут никому не мешать.
Но я против того, чтобы если я ушел в другую ветку, начинать это делать, говорить обо мне лично, без меня, оскорбляя и обзывая при этом.
На тех же картинках с матерными словами.
Как вроде типа нарушений нет.
Давайте тогда менять правила, предлагать что то, чтоб этого не было.
Ясно же было сказано раннее, нсли оскорблять и унижать, не называя имени, то это считается нарушением.
Я правильно понимаю данный вопрос?
Но я против того, чтобы если я ушел в другую ветку, начинать это делать, говорить обо мне лично, без меня, оскорбляя и обзывая при этом.
На тех же картинках с матерными словами.
Как вроде типа нарушений нет.
Давайте тогда менять правила, предлагать что то, чтоб этого не было.
Ясно же было сказано раннее, нсли оскорблять и унижать, не называя имени, то это считается нарушением.
Я правильно понимаю данный вопрос?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:14
Сначала позволяете тут одному срач создать , а когда этим возмущаешься - то и всех секвестировали . Ладно , если главред .Поэтому надо - знать - кто удалил коммент .Благодарю . Но цель редакции - не пойму . Тактику и стратегию - тоже не понимаю ???При такой политике редакции , останется только оцифрованный , а все нормальные - уйдут .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:14
Цитата:
Цитата:
Спасибо большое.
Я то писал в принципе, чтобы обратить на это безобразие внимание редакции.
Спасибо, все понял.
Тимур Гафуров:
Ленту почистили. Если что-то не увидел - пишите в личку
Ленту почистили. Если что-то не увидел - пишите в личку
Цитата:
Тимур Гафуров:
Повторяю - прекратите обсуждать и оскорблять друг друга и засорять форум. Тех, кто будет продолжать, переведем в режим чтения, не дожидаясь понедельника.
Повторяю - прекратите обсуждать и оскорблять друг друга и засорять форум. Тех, кто будет продолжать, переведем в режим чтения, не дожидаясь понедельника.
Спасибо большое.
Я то писал в принципе, чтобы обратить на это безобразие внимание редакции.
Спасибо, все понял.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:20
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:24
Ну раз разобрались, идем дальше.
О чем бы еще поговорить..
Да, спецоперация..
Нас как говорится объединила и теперь говорить попросто обо всем запрещено..
Но о чем то все таки можно?
О чем бы еще поговорить..
Да, спецоперация..
Нас как говорится объединила и теперь говорить попросто обо всем запрещено..
Но о чем то все таки можно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:27
Просто модераторы не хотят разбираться в оттенках оскорблений. Они не отличают дружеского подтрунивания от вываливания на голову неприемлемой субстанции. Но и сугубо джентльменское общение тоже никому не интересно. Должен допускаться какой-то уровень сарказма, троллинга. В конце концов, обиженный может пожаловаться модератору. Хотя, на самом деле, можно прикопаться к любому высказыванию и объявить его оскорбительным.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:29
Просто у редакции нет четкой линии - хотят ---и вашим , и нашим ??? Жду , когда меня в читатели отправят , и удалят этот мой коммент !!! Ведь сколько тут фейков было --- но никто этого не видит . Вот чего мои и 111 комменты поудаляли ??? Нормально , спокойно схлестнулись - никаких матюков , только русские пословицы . И что не понравилось ??РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:31
Цитата:
Ну это же тебе не психологи.
У них своя работа, у нас собственные же свои правила, которые мы принимали и с которыми соглашались и которые мы сами вносили.
И мы должны, нет, просто обязаны их стараться соблюдать, не взирая на то, кто там на кого обижен и другую личную неприязнь.
Маркс:
Просто модераторы не хотят разбираться в оттенках оскорблений.
Просто модераторы не хотят разбираться в оттенках оскорблений.
Ну это же тебе не психологи.
У них своя работа, у нас собственные же свои правила, которые мы принимали и с которыми соглашались и которые мы сами вносили.
И мы должны, нет, просто обязаны их стараться соблюдать, не взирая на то, кто там на кого обижен и другую личную неприязнь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:36
Комментарий удален модератором.
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.07.22
- Сообщений:
- 9
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:40
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:41
Цитата:
Ну пусть тогда делают кнопку "пожаловаться", потому что мало ли что меня оскорбляет. Может, количество слов в сообщении наполняет меня праведным гневом или орфографические ошибки. Да мало ли к чему можно прицепиться.
111:
И мы должны, нет, просто обязаны их стараться соблюдать, не взирая на то, кто там на кого обижен и другую личную неприязнь.
И мы должны, нет, просто обязаны их стараться соблюдать, не взирая на то, кто там на кого обижен и другую личную неприязнь.
Ну пусть тогда делают кнопку "пожаловаться", потому что мало ли что меня оскорбляет. Может, количество слов в сообщении наполняет меня праведным гневом или орфографические ошибки. Да мало ли к чему можно прицепиться.
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