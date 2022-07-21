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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 88 из 90«1...8687888990»
Ответить Новый топик
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:07
#1306
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:08
#1307
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Странно..
Когда обо мне пишут, с оскорблениями, то им это нравится..
Дорогая редакция, пять, пять страниц где то с 79й страницы шло личное обсуждение за глаза про меня.
Давайте то хоть соблюдать свои же правила и не давать никому завуалировано оскорблять друг друга и тем более обзывать.
Эти правила мы приняли или нет, вопрос к Тимуру?
Мы ведь сами и вы говорили об этом?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:10
#1308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторяю - прекратите обсуждать и оскорблять друг друга и засорять форум. Тех, кто будет продолжать, переведем в режим чтения, не дожидаясь понедельника.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1368
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:11
#1309
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Цитата:
111:
Мы ведь сами и вы говорили об этом?

Ленту почистили. Если что-то не увидел - пишите в личку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:13
#1310
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Я ушел, чтобы тут никому не мешать.
Но я против того, чтобы если я ушел в другую ветку, начинать это делать, говорить обо мне лично, без меня, оскорбляя и обзывая при этом.
На тех же картинках с матерными словами.
Как вроде типа нарушений нет.
Давайте тогда менять правила, предлагать что то, чтоб этого не было.
Ясно же было сказано раннее, нсли оскорблять и унижать, не называя имени, то это считается нарушением.
Я правильно понимаю данный вопрос?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:14
#1311
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Сначала позволяете тут одному срач создать , а когда этим возмущаешься - то и всех секвестировали . Ладно , если главред .Поэтому надо - знать - кто удалил коммент .Благодарю . Но цель редакции - не пойму . Тактику и стратегию - тоже не понимаю ???При такой политике редакции , останется только оцифрованный , а все нормальные - уйдут .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:14
#1312
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ленту почистили. Если что-то не увидел - пишите в личку

Цитата:
Тимур Гафуров:
Повторяю - прекратите обсуждать и оскорблять друг друга и засорять форум. Тех, кто будет продолжать, переведем в режим чтения, не дожидаясь понедельника.

Спасибо большое.
Я то писал в принципе, чтобы обратить на это безобразие внимание редакции.
Спасибо, все понял.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2336
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:20
#1313
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:24
#1314
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Ну раз разобрались, идем дальше.
О чем бы еще поговорить..
Да, спецоперация..
Нас как говорится объединила и теперь говорить попросто обо всем запрещено..
Но о чем то все таки можно?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2336
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:27
#1315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто модераторы не хотят разбираться в оттенках оскорблений. Они не отличают дружеского подтрунивания от вываливания на голову неприемлемой субстанции. Но и сугубо джентльменское общение тоже никому не интересно. Должен допускаться какой-то уровень сарказма, троллинга. В конце концов, обиженный может пожаловаться модератору. Хотя, на самом деле, можно прикопаться к любому высказыванию и объявить его оскорбительным.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:29
#1316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто у редакции нет четкой линии - хотят ---и вашим , и нашим ??? Жду , когда меня в читатели отправят , и удалят этот мой коммент !!! Ведь сколько тут фейков было --- но никто этого не видит . Вот чего мои и 111 комменты поудаляли ??? Нормально , спокойно схлестнулись - никаких матюков , только русские пословицы . И что не понравилось ??РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:31
#1317
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Цитата:
Маркс:
Просто модераторы не хотят разбираться в оттенках оскорблений.

Ну это же тебе не психологи.
У них своя работа, у нас собственные же свои правила, которые мы принимали и с которыми соглашались и которые мы сами вносили.
И мы должны, нет, просто обязаны их стараться соблюдать, не взирая на то, кто там на кого обижен и другую личную неприязнь.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:36
#1318
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ Alexandrovich
(Пользователи)
Регистрация:
16.07.22
Сообщений:
9
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:40
#1319
Комментарий удален модератором.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2336
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 17:41
#1320
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Цитата:
111:
И мы должны, нет, просто обязаны их стараться соблюдать, не взирая на то, кто там на кого обижен и другую личную неприязнь.

Ну пусть тогда делают кнопку "пожаловаться", потому что мало ли что меня оскорбляет. Может, количество слов в сообщении наполняет меня праведным гневом или орфографические ошибки. Да мало ли к чему можно прицепиться.
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