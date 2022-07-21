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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 86 из 86«1...848586
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:05
#1276
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Обращаюсь ко всем пользователям - перестаньте оскорблять оппонентов и засорять Флуд. Для общения есть возможность переписки в личке. Тоже желательно без оскорблений.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:30
#1277
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Обращаюсь ко всем пользователям - перестаньте оскорблять оппонентов и засорять Флуд. Для общения есть возможность переписки в личке. Тоже желательно без оскорблений.

Действительно.
Я пишу спокойно в своей ветке, а тут говорят и говорят про меня.
Не понимаю, кроме как обо мне, им говорить нечего?
Ну и потому решил, что им скушно без меня, решил ответить на каждый вопрос.
Только и всего..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:31
#1278
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Вчера читал, по данным верховного комиссара ООН с начала спецоперации в Украине погибло около 300 детей и получило увечья разной тяжести порядка 500. Наверное с обеих сторон, от этого не менее жаль. И это только за 5 месяцев. а что дальше то будет, вот в чём вопрос. А нациков, полно в любой национальности. Читаю нейтральную новость про встречу лидеров ЦА в Чолпон Ате, нарвался на горящий комментарий когда же вы от России отстанете сволочи. А уж после выступления Токаева на ПМЭФ, специально ходил в ванную комнату посмотреть, может действительно чёрная, да нет оказалась белее всех других частей тела
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:38
#1279
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Цитата:
saba:
Украине погибло около 300 детей и получило увечья разной тяжести порядка 500. Наверное с обеих сторон, от этого не менее

Дети гибнут только с одной стороны и по последним данным их 352 убитых.
Тех, что опознали.
Овсянникову арестовали именно за плакат что убито 352 ребенка.
К пяти месяцам войны скорее итоги будут еще страшней.

[Исправлено: 111, 21.07.2022 - 15:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:09
#1280
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Годы берут свое..



А ведь когда то недавно это был идеал красоты..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:16
#1281
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Его в дверь прогоняют, а он в окно лезет. Назойлив, как муха.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:18
#1282
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Пристал, как банный лист.Доймет не мытьем, так катаньем.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:18
#1283
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Цитата:
Гога:
Его в дверь прогоняют

Давай лучше про фотки поговорим..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:19
#1284
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Муху бьют за назойливость.Наглому дай волю, он захочет и боле.Надоел хуже горькой редьки.Свиная рожа везде вхожа.Свинья только рыло просунет — и вся пролезет.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:20
#1285
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Кто нахально наступает, тот многим досаждает.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:21
#1286
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Ду----а учить, что в бездонную кадку воду лить, что в решете воду носить, что в стену горох лепить.Ду***у хоть кол на голове теши, он все свое несет.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:22
#1287
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Да ужжжж!
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
876
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:23
#1288
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Цитата:
111:
Давай лучше про фотки поговорим

Цитата:
111:
А ведь когда то недавно это был идеал красоты..

когда? и у кого?
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Страница 86 из 86«1...848586
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