Отправлено: - 15:30

Тимур Гафуров:

Обращаюсь ко всем пользователям - перестаньте оскорблять оппонентов и засорять Флуд. Для общения есть возможность переписки в личке. Тоже желательно без оскорблений.

Цитата:Действительно.Я пишу спокойно в своей ветке, а тут говорят и говорят про меня.Не понимаю, кроме как обо мне, им говорить нечего?Ну и потому решил, что им скушно без меня, решил ответить на каждый вопрос.Только и всего..