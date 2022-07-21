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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:05
Обращаюсь ко всем пользователям - перестаньте оскорблять оппонентов и засорять Флуд. Для общения есть возможность переписки в личке. Тоже желательно без оскорблений.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:30
Цитата:
Действительно.
Я пишу спокойно в своей ветке, а тут говорят и говорят про меня.
Не понимаю, кроме как обо мне, им говорить нечего?
Ну и потому решил, что им скушно без меня, решил ответить на каждый вопрос.
Только и всего..
Тимур Гафуров:
Обращаюсь ко всем пользователям - перестаньте оскорблять оппонентов и засорять Флуд. Для общения есть возможность переписки в личке. Тоже желательно без оскорблений.
Обращаюсь ко всем пользователям - перестаньте оскорблять оппонентов и засорять Флуд. Для общения есть возможность переписки в личке. Тоже желательно без оскорблений.
Действительно.
Я пишу спокойно в своей ветке, а тут говорят и говорят про меня.
Не понимаю, кроме как обо мне, им говорить нечего?
Ну и потому решил, что им скушно без меня, решил ответить на каждый вопрос.
Только и всего..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:31
Вчера читал, по данным верховного комиссара ООН с начала спецоперации в Украине погибло около 300 детей и получило увечья разной тяжести порядка 500. Наверное с обеих сторон, от этого не менее жаль. И это только за 5 месяцев. а что дальше то будет, вот в чём вопрос. А нациков, полно в любой национальности. Читаю нейтральную новость про встречу лидеров ЦА в Чолпон Ате, нарвался на горящий комментарий когда же вы от России отстанете сволочи. А уж после выступления Токаева на ПМЭФ, специально ходил в ванную комнату посмотреть, может действительно чёрная, да нет оказалась белее всех других частей тела
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 15:38
Цитата:
Дети гибнут только с одной стороны и по последним данным их 352 убитых.
Тех, что опознали.
Овсянникову арестовали именно за плакат что убито 352 ребенка.
К пяти месяцам войны скорее итоги будут еще страшней.
[Исправлено: 111, 21.07.2022 - 15:39]
saba:
Украине погибло около 300 детей и получило увечья разной тяжести порядка 500. Наверное с обеих сторон, от этого не менее
Украине погибло около 300 детей и получило увечья разной тяжести порядка 500. Наверное с обеих сторон, от этого не менее
Дети гибнут только с одной стороны и по последним данным их 352 убитых.
Тех, что опознали.
Овсянникову арестовали именно за плакат что убито 352 ребенка.
К пяти месяцам войны скорее итоги будут еще страшней.
[Исправлено: 111, 21.07.2022 - 15:39]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:09
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:16
Его в дверь прогоняют, а он в окно лезет. Назойлив, как муха.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:18
Пристал, как банный лист.Доймет не мытьем, так катаньем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:18
Цитата:
Давай лучше про фотки поговорим..
Гога:
Его в дверь прогоняют
Его в дверь прогоняют
Давай лучше про фотки поговорим..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:19
Муху бьют за назойливость.Наглому дай волю, он захочет и боле.Надоел хуже горькой редьки.Свиная рожа везде вхожа.Свинья только рыло просунет — и вся пролезет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:20
Кто нахально наступает, тот многим досаждает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:21
Ду----а учить, что в бездонную кадку воду лить, что в решете воду носить, что в стену горох лепить.Ду***у хоть кол на голове теши, он все свое несет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:22
Да ужжжж!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 876
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 16:23
Цитата:
Цитата:
когда? и у кого?
111:
Давай лучше про фотки поговорим
Давай лучше про фотки поговорим
Цитата:
111:
А ведь когда то недавно это был идеал красоты..
А ведь когда то недавно это был идеал красоты..
когда? и у кого?
-
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