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≡ Морис КИМ: Странная модель жилищной реформы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44725
Морис КИМ: Странная модель жилищной реформы
Отправлено: 21.07.22 - 15:58
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Сложилась тревожная ситуация: с одной стороны, старая система обслуживания многоквартирных жилых домов не функционирует, а с другой, новая система обслуживания не создана. Возникает вопрос: что делать жильцам нашего дома?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15886
Re: Морис КИМ: Странная модель жилищной реформы
Отправлено: 21.07.22 - 15:58
#1
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У нас пока тоже так.
Государство не торопится регистрировать наше ОСИ..
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