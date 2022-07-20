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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 512 из 512«1...510511512
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.07.22 - 15:12
#7666
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11 часов. На улице +35.3 градуса... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.07.22 - 15:31
#7667
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Цитата:
drakon:
+35.3 градуса...


прохладно.
вон у доктора в Кувейте сегодня +53,3°С в тени
и +70°С на солнце.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.07.22 - 16:08
#7668
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Цитата:
alex_60:
вон у доктора в Кувейте сегодня +53,3°С в тени и +70°С на солнце.

Доктору, это не - опасно... :lol: :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.07.22 - 17:50
#7669
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Цитата:
drakon:
Доктору, это не - опасно


наверное загорает с утра до вечера.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.07.22 - 23:46
#7670
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Цитата:
alex_60:
наверное загорает с утра до вечера.

Зятья, его там - содержат... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15886
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.07.22 - 15:37
#7671
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.07.22 - 15:44
#7672
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Вот такие грузовички, бегают у нас.
Наверное, куплю и буду за
сахаром - ездить, в магазин... :lol: :oops:
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