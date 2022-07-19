Отправлено: - 12:03

Гога:

У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед .

Цитата:Люди, не путайте! Если болевой порог пониженный, это означает, что человека скручивает даже от лёгкого укола иголкой. А вот человек с высоким болевым порогом, может сразу не почувствовать, что ему на ногу упал раскалённый уголёк.Чтобы впредь не путаться, представляйте себе такую картину: вам предстоит приложить определённые усилия, чтобы переступить обычный дверной порог. Для переступания какого порога вам понадобиться усилий больше? Для высокого.Так и с болевым порогом: для того, чтобы достичь воздействия на ноцицепторы (рецепторы боли) человека с высоким болевым порогом надо приложить больше усилий, то есть он менее чувствительный.Поэтому человек с низким болевым порогом, через который легко переступить, боксом заниматься не сможет.Порог низкий, значит чувствительность высокая.Теперь никто путаться в понятиях не будет?