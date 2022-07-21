Re: Наше общее собачье дело - Закон об ответственном обращении с...

Отправлено: - 13:47

Ну как это .

Я взял собаку, выкинул.

Она через время расплодилась и из стало 12..

И их должен содержать сосед, который не разводит собак у себя в квартире, да и выступает против этого, чтоб люди воняли псиной и тд..

Разве гуманно это отношение к таким людям, на деньги которых будут содержать всех этих животных?

И я, видя что моего пса не убили, и его содержит сосед, заставили содержать, обязательно возьму другого щенка для ребенка!

Разве это справедливо?