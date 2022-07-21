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≡ Наше общее собачье дело - Закон об ответственном обращении с животными начали «пришивать» к реальности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44724
Наше общее собачье дело - Закон об ответственном обращении с животными начали «пришивать» к реальности
Отправлено: 21.07.22 - 13:47
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19 июля общественный совет Костанайской области провел слушания - обсуждали проекты новых правил содержания домашних животных, а также правил отлова, временного содержания и умерщвления их бродячих собратьев. Новыми эти правила делает вступивший в силу в марте нынешнего года долгожданный закон об ответственном обращении с животными. Под гуманистическую суть его нам пока почти нечего подложить - со стороны государства никакой инфраструктуры, денег... Ничего, кроме энтузиазма и любви к животным общественников.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15878
Re: Наше общее собачье дело - Закон об ответственном обращении с...
Отправлено: 21.07.22 - 13:47
#1
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Ну как это .
Я взял собаку, выкинул.
Она через время расплодилась и из стало 12..
И их должен содержать сосед, который не разводит собак у себя в квартире, да и выступает против этого, чтоб люди воняли псиной и тд..
Разве гуманно это отношение к таким людям, на деньги которых будут содержать всех этих животных?
И я, видя что моего пса не убили, и его содержит сосед, заставили содержать, обязательно возьму другого щенка для ребенка!
Разве это справедливо?
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