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≡ Таки, да! И что!?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44721
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
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Когда успели отгреметь фанфары от феерической победы Елены Рыбакиной, пришла ещё радость опять откуда не ждали! Никогда такого не было и вот, опять случилось! Местная пресса обошла своим вниманием, но народ имеет право об этом знать и гордится. Опять казахстанские спортсмены отличились в мировом спорте, как никогда такого не было.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2981
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 10:50
#15
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Цитата:
saba:
Сегодня кстати прочитал наша Мамажанова там же на чемпионате мира, на марафоне прибежала 21, первая эфиопка, вторая кениика. третья израильтянка кенийского происхождения. так что израильтяне тоже не брезгуют натурализацией.


Жанна Мамажанова в апреле текущего года на Ротердамском марафоне в Нидерланнах побила рекорд Казахстана. В 1987 году этот рекорд установила казахстанка Зоя Иванова с показателем заслуженного мастера спорта СССР - 2:27:57, а Ж. Мамажанова пересекла финишную черту в 2:26:54 и завоевала бронзовую медаль, золото и серебро за кенийскими спортсменками.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
289
Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 11:09
#16
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Цитата:
таноми52:
Точно! Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.

"В заключение скажу лишь о двойственности сознания (двойной морали?) американских политкорректных либералов – то есть практически всего американского истеблишмента. Если у них спросить, не потому ли негров так много в боксе и баскетболе, что у них есть врождённые и генетически определённые преимущества перед белыми в двигательных видах активности, то политкорректные либералы радостно закивают: да, возможно, так и есть – преимущества негров, поэтому… Но если продолжить логическую ниточку и спросить: а не кажется ли вам, что малое количество негров на факультетах точных наук в американских университетах – это свидетельство генетического преимущества белых, то есть врожденных недостатков чёрных в данных областях деятельности… О-о-о! Вас немедленно обзовут расистом. И вход в приличное общество для вас будет закрыт раз и навсегда. Если у цветных (женщин) есть врождённые преимущества, значит, у них есть врождённые преимущества – с этим ничего не поделаешь. А если у женщин (цветных) есть врождённые недостатки, то вы – f****g расист…"
А.Никонов. Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека.
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