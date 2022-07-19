Отправлено: - 10:50

saba:

Сегодня кстати прочитал наша Мамажанова там же на чемпионате мира, на марафоне прибежала 21, первая эфиопка, вторая кениика. третья израильтянка кенийского происхождения. так что израильтяне тоже не брезгуют натурализацией.

Цитата:Жанна Мамажанова в апреле текущего года на Ротердамском марафоне в Нидерланнах побила рекорд Казахстана. В 1987 году этот рекорд установила казахстанка Зоя Иванова с показателем заслуженного мастера спорта СССР - 2:27:57, а Ж. Мамажанова пересекла финишную черту в 2:26:54 и завоевала бронзовую медаль, золото и серебро за кенийскими спортсменками.