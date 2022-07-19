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Таки, да! И что!?
Таки, да! И что!?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44721
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
Когда успели отгреметь фанфары от феерической победы Елены Рыбакиной, пришла ещё радость опять откуда не ждали! Никогда такого не было и вот, опять случилось! Местная пресса обошла своим вниманием, но народ имеет право об этом знать и гордится. Опять казахстанские спортсмены отличились в мировом спорте, как никогда такого не было.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5416
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
На фото она? Какое странное имя, вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25171
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 12:26
Цитата:
Что, его, Елбасы - дочка?...
сайлау курманов:
вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
Что, его, Елбасы - дочка?...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1018
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 12:41
Да наша она,тургайская! Видно же по цвету кожи Только надо чуть подкормить.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11323
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 14:28
Спасибо Джулио. Поднял настроение.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8641
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 14:47
Цитата:
А вы уже забыли Майю Манеза и Зульфию Чиншанло?
сайлау курманов:
Какое странное имя,
Какое странное имя,
А вы уже забыли Майю Манеза и Зульфию Чиншанло?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 385
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 19:24
Между прочим олимпийский чемпион Кипкекетер из Дании также родом из Кении,это нормальная практика во всём мире,если покопаться можно сотни примеров привести. Или это просто повод потроллить Казахстан? Я тоже не очень приветствую такую практику. но я точно знаю в ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3087
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 19:55
Цитата:
Точно!
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.
Физиология, однако!
[Исправлено: таноми52, 19.07.2022 - 19:56]
saba:
ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
Точно!
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.
Физиология, однако!
[Исправлено: таноми52, 19.07.2022 - 19:56]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 376
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:08
Да тут же без очков видно, из Германии, просто за Казахстан бежит.
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:21
Цитата:
---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев . Надеюсь не сочтут , что оскорбил кого - нибудь .
таноми52:
Физиология, однако!
Физиология, однако!
---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев . Надеюсь не сочтут , что оскорбил кого - нибудь .
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:25
Цитата:
----И как всегда бывают исключения - сейчас норвежец где-то в беге всех обгоняет . Точно не могу вспомнить - 110 с барьерами , или 1500 ??
таноми52:
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих
----И как всегда бывают исключения - сейчас норвежец где-то в беге всех обгоняет . Точно не могу вспомнить - 110 с барьерами , или 1500 ??
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4218
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 01:36
В РФ в каждой футбольной команде сплошь чернокожие хлопцы и ничо - забивают!)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15858
Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 13:19
Цитата:
Он то в своей стране не видит..
Надо обгадить другую..
bgb:
РФ в каждой футбольной команде сплошь чернокожие хлопцы и ничо - забивают
РФ в каждой футбольной команде сплошь чернокожие хлопцы и ничо - забивают
Он то в своей стране не видит..
Надо обгадить другую..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 385
Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 14:25
Да нет. в спринте и до 1500 м ещё идёт на равных. но чем больше дистанция. тем у темнокожих шансов больше. Сегодня кстати прочитал наша Мамажанова там же на чемпионате мира, на марафоне прибежала 21, первая эфиопка, вторая кениика. третья израильтянка кенийского происхождения. так что израильтяне тоже не брезгуют натурализацией. Другое дело, что это нам дает, если в теннисе построено большое количество кортов, даже у нас в Костанае есть, и занимается много реально много детишек. сейчас по юниорам уже свои доморощенные приносят титулы, то в легкой атлетике беда, всего 2 легкоатлетических манежа на всю страну и стадионы, куда футболисты никогда , никого не пустят, если только на весёлые старты
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2981
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 21.07.22 - 10:16
Цитата:
В основном в настоящее время у нас бокс, борьба и различные единоборства, по сравнению с другими видами спорта, более успешнее культивируются. Хотя, выражение, что казахи генетически предрасположены к указанным видам спорта спорна.
Так, в 1961 г. советские спринтера в эстафете 4 по 100 метров, на турнире"Матч-гигант" между СССР и США, выиграли последних справившись с дистанцией за 39,3 секунды, не только победив принципиальных соперников, но и установив всесоюзный рекорд. В составе легендарной команды было два казаха, впоследствии заслуженные мастера спорта СССР Гусман Косанов и Амин Туяков.
Гога:
---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев .
---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев .
В основном в настоящее время у нас бокс, борьба и различные единоборства, по сравнению с другими видами спорта, более успешнее культивируются. Хотя, выражение, что казахи генетически предрасположены к указанным видам спорта спорна.
Так, в 1961 г. советские спринтера в эстафете 4 по 100 метров, на турнире"Матч-гигант" между СССР и США, выиграли последних справившись с дистанцией за 39,3 секунды, не только победив принципиальных соперников, но и установив всесоюзный рекорд. В составе легендарной команды было два казаха, впоследствии заслуженные мастера спорта СССР Гусман Косанов и Амин Туяков.
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