Отправлено: - 17:04

saba:

Вы знаете ещё раз повторю, что автохтонными народами на Земле являются наверное,аборигены Австралии и пигмеи Центральной Африки и то потому что не смогли оттуда выбраться.



saba:

Поэтому не надо повторять имперские бредни некоторых политиков



Цитата:Тоже прочитал эту статью. Она, кстати, выскакивает первой в гуглопоиске по термину автохтон. Там дальше вы просто не дочитали, есть небольшой разбор полетов:"В некоторых же странах Африки расисты «черные» выступают за высылку из этих стран всех людей европейского и азиатского происхождения, хотя бы их предки жили здесь уже несколько поколений.На островах Фиджи националисты, принадлежащие к верхушке местной родовой знати, силой захватили власть, чтобы не допустить к ней политических деятелей, представлявших индостанскую по происхождению часть населения этих островов.Имеют ли коренные фиджийцы право на большие права (простите тавтологию), чем «пришлые», точнее, потомки тех «пришлых», что завозились сюда до 1916 года в качестве дешевой рабочей силы британскими колонизаторами? Для сегодняшних фиджи-индийцев острова Фиджи — родина в полном смысле этого слова. Делать их неполноправными на родине — неужели это можно счесть справедливым?С тем же успехом можно заявить, что на территории Сибири право на власть имеют только те, кто принадлежит по происхождению к народам, заселявшим ее еще до прихода сюда русских.Признавая права каждого народа, большого и малого, на развитие своей культуры, нельзя согласиться с тем, чтобы представители любого из них уже из-за своего происхождения автоматически получали преимущества перед людьми, принадлежащими к другим этносам."Цитата:Это вы украинских депутатов и президентов имеете ввиду:"На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставления русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом".