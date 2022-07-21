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≡ «Свалки Костаная». Рядом с футбольным полем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44719
«Свалки Костаная». Рядом с футбольным полем
Отправлено: 21.07.22 - 02:13
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О свалке во дворе дома № 95 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда БАКАЙ.

- В целом мусор у нас вывозят регулярно, - рассказала она. - Но последние несколько месяцев просто беда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15858
Re: «Свалки Костаная». Рядом с футбольным полем
Отправлено: 21.07.22 - 02:13
#1
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Люди..
Жалуются друг на друга в газету..
А как то выяснить там между собой слабо?
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