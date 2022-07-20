Отправлено: - 23:34

ACROS:

Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."

ACROS:

если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот???

[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2022 - 23:59]

Цитата:Я думаю это биль шютка, причём из известного кинофильмаНе знал, что вы так всё воспринимаете? Всегда считал вас корифеем, практически в любых темах.Цитата:Ну тут на форуме один американец, таких же взглядов, касаемо именно этой темы. Не за долго (вроде прекратил) тоже всех несогласных так называлДа и что означает "стадных"?