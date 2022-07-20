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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.07.22
- Сообщений:
- 5
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 22:32
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 23:19
Цитата:
Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."
Цитата:
...если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот??? 111 - по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по отношению к окружающим и прямо обозначает свою позицию.
Если этот по стариковски-нудный и токсичный Алекс покинет форум - жалко, конечно но, думаю ничего страшного не произойдёт: наоборот- ЧИЩЕ станет.
Гога:
Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."
Цитата:
Гога:
с идиотом общаться .
с идиотом общаться .
...если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот??? 111 - по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по отношению к окружающим и прямо обозначает свою позицию.
Если этот по стариковски-нудный и токсичный Алекс покинет форум - жалко, конечно но, думаю ничего страшного не произойдёт: наоборот- ЧИЩЕ станет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 23:34
Цитата:
Я думаю это биль шютка, причём из известного кинофильма Не знал, что вы так всё воспринимаете? Всегда считал вас корифеем, практически в любых темах.
Цитата:
Ну тут на форуме один американец, таких же взглядов, касаемо именно этой темы. Не за долго (вроде прекратил) тоже всех несогласных так называл Да и что означает "стадных"?
[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2022 - 23:59]
ACROS:
Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."
Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."
Я думаю это биль шютка, причём из известного кинофильма Не знал, что вы так всё воспринимаете? Всегда считал вас корифеем, практически в любых темах.
Цитата:
ACROS:
если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот???
если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот???
Ну тут на форуме один американец, таких же взглядов, касаемо именно этой темы. Не за долго (вроде прекратил) тоже всех несогласных так называл Да и что означает "стадных"?
[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2022 - 23:59]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:00
Тут походу все "не стадные" себя в звание-ранг "особенных" возвели.
[Исправлено: Эл-починно, 21.07.2022 - 00:02]
[Исправлено: Эл-починно, 21.07.2022 - 00:02]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:09
Цитата:
Ну..
Я хотя бы не травлю в личках про всяких Б из Красного Кордона и на какого то канадца..
Мне может тоже неприятно с такими общаться..
Но я же не подаю вида..
Гога:
Вот из - за твоего отсутствия , пришлось с идиотом общаться
Вот из - за твоего отсутствия , пришлось с идиотом общаться
Ну..
Я хотя бы не травлю в личках про всяких Б из Красного Кордона и на какого то канадца..
Мне может тоже неприятно с такими общаться..
Но я же не подаю вида..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:11
Цитата:
Спасибо.
И по крайней мере я не поддался на провокации того, кто меня травил против алекса и максафа..
Они, то есть друзья, нечестны прежде всего между собой..
Кто знает, тот поймет..
Как то всему есть предел думаю.
[Исправлено: 111, 21.07.2022 - 00:27]
ACROS:
111 - по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по
111 - по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по
Спасибо.
И по крайней мере я не поддался на провокации того, кто меня травил против алекса и максафа..
Они, то есть друзья, нечестны прежде всего между собой..
Кто знает, тот поймет..
Как то всему есть предел думаю.
[Исправлено: 111, 21.07.2022 - 00:27]
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.07.22
- Сообщений:
- 5
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:31
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:35
Цитата:
Ой!
Тут вы кажется пытались спровоцировать конфликт?
Или я, таки неправильно вас понял?
Цитата:
Ну почему сразу?
Он это многолетне подтвердил и доказал.
Ну хотя возможно имеете иное мнение на этот счёт.
И таки, присутствие на форуме разных фриков, алкаш... извиняюсь, лиц злоупотребляющих грузинским грушевым, возомнивших себя святошами, троллей на окладе, журналистов добывающих информацию в интернете, тракторов-филосовоф, вместо чтобы пахать, вас таки не смущает?
ACROS:
человек вас, практически опустил, унизил: -
человек вас, практически опустил, унизил: -
Ой!
Тут вы кажется пытались спровоцировать конфликт?
Или я, таки неправильно вас понял?
Цитата:
ACROS:
то он сразу: - идиот???
то он сразу: - идиот???
Ну почему сразу?
Он это многолетне подтвердил и доказал.
Ну хотя возможно имеете иное мнение на этот счёт.
И таки, присутствие на форуме разных фриков, алкаш... извиняюсь, лиц злоупотребляющих грузинским грушевым, возомнивших себя святошами, троллей на окладе, журналистов добывающих информацию в интернете, тракторов-филосовоф, вместо чтобы пахать, вас таки не смущает?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:37
Цитата:
---Вы глубоко ошибаетесь - никакого унижения здесь не вижу.
ACROS:
человек вас, практически опустил, унизил
человек вас, практически опустил, унизил
---Вы глубоко ошибаетесь - никакого унижения здесь не вижу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:54
Цитата:
На этом месте, я просто прослезился.
ACROS:
по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по отношению к окружающим и прямо обозначает свою позицию.
по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по отношению к окружающим и прямо обозначает свою позицию.
На этом месте, я просто прослезился.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:59
Цитата:
---А чтобы ещё чище стало - что надобно ?
ACROS:
наоборот- ЧИЩЕ станет
наоборот- ЧИЩЕ станет
---А чтобы ещё чище стало - что надобно ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 01:03
Цитата:
Прямолинейный ответ -
Цитата:
Шедеврально просто. Пользователь делает комплимент и пишет о том, что раньше читал опусы данного пользователя с интересом, а в ответ надьте, вам. Очень адекватно.
Nena: Показательно, что все активные участники форумских бесед отвернулись от вас и ваших вбросов. Когда-то с удовольствием читала ваши посты, да, время меняет людей, в вашем случае - крайне неутешительно.
Прямолинейный ответ -
Цитата:
Nena: Показательно, что все активные участники форумских бесед отвернулись от вас и ваших вбросов. Когда-то с удовольствием читала ваши посты, да, время меняет людей, в вашем случае - крайне неутешительно.Цитата:
111: Хм.. И? Вас вижу впервые и какие то посты вас смущают.. Вас смущает то, что я называю оккупантов оккупантами и то что говорю правду, которую вы тут боитесь говорить, что происходит мясорубка в Украине, убийства детей и тд, и никакая это не спецоперация? Вас смущает что я не верю пропагандисткой лжи , что идет с экранов ТВ? И то, что я вас не буду и дальше видеть, эдаких маленьких людей, которые верят в маленькую ложь и бравируют этим, мне только на пользу.. За сим и откланиваюсь!
Шедеврально просто. Пользователь делает комплимент и пишет о том, что раньше читал опусы данного пользователя с интересом, а в ответ надьте, вам. Очень адекватно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 01:05
Цитата:
---Переживать за детей невинно убиенных , за голодающих детей - и тут же выставлять фото жратвы для собственной утробы - это есть сильная позиция .
ACROS:
прямо обозначает свою позицию
прямо обозначает свою позицию
---Переживать за детей невинно убиенных , за голодающих детей - и тут же выставлять фото жратвы для собственной утробы - это есть сильная позиция .
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