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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 298 из 298«1...296297298
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Куратор темы: 111
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2328
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 21:16
#4456
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Уголок пургомётчика.

Здесь не спорят давно оппоненты
И комменты нет смысла писать.
Здесь театр одного пациента,
Что так любит озлобленно гнать.

Литр грузинского примет наводчик
И пургу без умолку метёт.
Обо.... всем говорит пургомётчик,
Обо.... всех говорит пургомёт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 23:10
#4457
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Ну и сегодняшний Предатель Родины, Предатель Путина плачет..

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла сдержать эмоций после того, как высказался против войны в Украине и вопроса журналиста о возможном запрете на возвращение в РФ из-за этих слов. 25-летняя уроженка Тольятти, которая живет и тренируется в Барселоне, призналась, что бессильна перед решениями российских властей.



"Больше всего сейчас хочется, чтобы закончилась война. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы я не прочитала какую-то новость. Я к этому прямого отношения не имею. По минимуму – да.
Но это х*рня по сравнению с тем, что происходит. Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, у кого там есть родственники. Это кошмар. Если было что-что может хотя бы на 1% остановить это, без раздумий сделала бы...
Но мы не можем никак повлиять. И от этого бессилие. Кто может на это повлиять... Европа них*ра не может сделать.
Я хочу играть с теннисистами, которые могут вести подготовку так же, как и я, которым не нужно думать о том, что разбомбили их корты. Я не представляю, что это такое, когда у тебя нет дома, бл*дь. Не потому, что ты его еще не обрел, а потому, что у тебя его забрали", – сказала Касаткина, после чего расплакалась.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 23:11
#4458
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И наговорила на 10 лет о дискредитации советской или российской армии..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5928
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.07.22 - 01:14
#4459
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5928
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.07.22 - 01:42
#4460
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5928
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.07.22 - 01:49
#4461
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.07.22 - 05:05
#4462
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Хм..
В Украину говорят могут прийти M270 MLRS.
Устаревшее вооружение 70х годов..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.07.22 - 05:10
#4463
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Сиотрим Хаймарсы, против которых Россия бессильна..



Почти то же самое, но разработка 90х.
Господи, и это устаревшее вооружение пугает Путина, что он вынужден просить у Ирана какие то там дроны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.07.22 - 18:04
#4464
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Наконец то приехали с рыбалки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 00:20
#4465
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И что там у нас сегодня?

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1422
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 00:41
#4466
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Цитата:
111:
И что там у нас сегодня?

Тоже, что и вчера.
Тоже что и позавчера.
Тоже что и позапозапоза вчера...
#Кухаркинзат на фоне грузинского грушевого....
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 00:43
#4467
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А вот оно что....

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.07.22 - 00:49
#4468
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А вот и порция..

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