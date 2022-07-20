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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 83 из 83«1...818283
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A
* Alexandrovich
(Пользователи)
Регистрация:
16.07.22
Сообщений:
5
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 22:32
#1231
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 23:19
#1232
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Цитата:
Гога:


Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."

Цитата:
Гога:
с идиотом общаться .


...если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот??? 111 - по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по отношению к окружающим и прямо обозначает свою позицию.
Если этот по стариковски-нудный и токсичный Алекс покинет форум - жалко, конечно но, думаю ничего страшного не произойдёт: наоборот- ЧИЩЕ станет.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 23:34
#1233
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Цитата:
ACROS:
Не моё дело, конечно, но форум публичное мероприятие-всё на виду: - человек вас, практически опустил, унизил: - "...слабохарактерный..";"...не можешь слово держать.."

Я думаю это биль шютка, причём из известного кинофильма :lol: Не знал, что вы так всё воспринимаете? Всегда считал вас корифеем, практически в любых темах.
Цитата:
ACROS:
если ваш оппонент придерживается других, не стадных, взглядов - то он сразу: - идиот???

Ну тут на форуме один американец, таких же взглядов, касаемо именно этой темы. Не за долго (вроде прекратил) тоже всех несогласных так называл :lol: Да и что означает "стадных"? ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.07.2022 - 23:59]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:00
#1234
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Тут походу все "не стадные" себя в звание-ранг "особенных" возвели. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 21.07.2022 - 00:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:09
#1235
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Цитата:
Гога:
Вот из - за твоего отсутствия , пришлось с идиотом общаться

Ну..
Я хотя бы не травлю в личках про всяких Б из Красного Кордона и на какого то канадца..
Мне может тоже неприятно с такими общаться..
Но я же не подаю вида..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:11
#1236
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Цитата:
ACROS:
111 - по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по

Спасибо.
И по крайней мере я не поддался на провокации того, кто меня травил против алекса и максафа..
Они, то есть друзья, нечестны прежде всего между собой..
Кто знает, тот поймет..
Как то всему есть предел думаю.

[Исправлено: 111, 21.07.2022 - 00:27]
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A
* Alexandrovich
(Пользователи)
Регистрация:
16.07.22
Сообщений:
5
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:31
#1237
Комментарий проходит проверку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:35
#1238
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Цитата:
ACROS:
человек вас, практически опустил, унизил: -

Ой!
Тут вы кажется пытались спровоцировать конфликт?
Или я, таки неправильно вас понял?

:lol:
Цитата:
ACROS:
то он сразу: - идиот???

Ну почему сразу?
Он это многолетне подтвердил и доказал.
Ну хотя возможно имеете иное мнение на этот счёт.
И таки, присутствие на форуме разных фриков, алкаш... извиняюсь, лиц злоупотребляющих грузинским грушевым, возомнивших себя святошами, троллей на окладе, журналистов добывающих информацию в интернете, тракторов-филосовоф, вместо чтобы пахать, вас таки не смущает?
:lol: :lol: :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:37
#1239
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Цитата:
ACROS:
человек вас, практически опустил, унизил

---Вы глубоко ошибаетесь - никакого унижения здесь не вижу.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:54
#1240
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Цитата:
ACROS:
по крайней мере - прямолинеен и откровенно-честен по отношению к окружающим и прямо обозначает свою позицию.

На этом месте, я просто прослезился. :oops:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 00:59
#1241
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Цитата:
ACROS:
наоборот- ЧИЩЕ станет

---А чтобы ещё чище стало - что надобно ?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 01:03
#1242
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Цитата:
Nena: Показательно, что все активные участники форумских бесед отвернулись от вас и ваших вбросов. Когда-то с удовольствием читала ваши посты, да, время меняет людей, в вашем случае - крайне неутешительно.


Прямолинейный ответ -
Цитата:
Nena: Показательно, что все активные участники форумских бесед отвернулись от вас и ваших вбросов. Когда-то с удовольствием читала ваши посты, да, время меняет людей, в вашем случае - крайне неутешительно.
Цитата:
111: Хм.. И? Вас вижу впервые и какие то посты вас смущают.. Вас смущает то, что я называю оккупантов оккупантами и то что говорю правду, которую вы тут боитесь говорить, что происходит мясорубка в Украине, убийства детей и тд, и никакая это не спецоперация? Вас смущает что я не верю пропагандисткой лжи , что идет с экранов ТВ? И то, что я вас не буду и дальше видеть, эдаких маленьких людей, которые верят в маленькую ложь и бравируют этим, мне только на пользу.. За сим и откланиваюсь!

Шедеврально просто. Пользователь делает комплимент и пишет о том, что раньше читал опусы данного пользователя с интересом, а в ответ надьте, вам. :lol: Очень адекватно. :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.07.22 - 01:05
#1243
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Цитата:
ACROS:
прямо обозначает свою позицию

---Переживать за детей невинно убиенных , за голодающих детей - и тут же выставлять фото жратвы для собственной утробы - это есть сильная позиция .
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